Halbzeit beim Baltic Sea Circle: Kimberly und Linus Boldt aus Achim mit „Manni“ weiter im Rennen

Von: Dennis Bartz

Auch nach acht Tagen verstehen sich die Geschwister Linus und Kimberly Boldt offensichtlich gut. © Privat

Achim/Helsinki – Mitte Juni sind Kimberly und Linus Boldt aus Achim mit ihrem 39 Jahre alten T3-Bus „Manni“ bei der „Baltic Sea Circle“-Rallye gestartet. In 16 Tagen muss das Trio 7 500 Kilometer zurücklegen und dabei neun Länder durchqueren – und das alles ohne Navigationsgerät. Zur Halbzeit haben sie Helsinki erreicht – Zeit für ein Zwischenfazit.

„Also: Die Rallye ist echt wild“, erklärt Kimberly Boldt im Gespräch mit dieser Zeitung. Sie hatte ihren Bruder zur Teilnahme bei dem abenteuerlichen Trip überredet – denn sie braucht den 20-Jährigen als Kartenleser und Kfz-Mechaniker. Die 25-jährige angehende Referendarin selbst sitzt lieber am Steuer, und dabei ist Sitzfleisch gefragt: „Wir müssen zehn bis 13 Stunden pro Tag fahren, um die durchschnittlich 500 Kilometer ohne Autobahn meistern zu können“, erklärt sie.

Wenn die beiden abends ihr Tagesziel erreichen und dort auf andere Rallye-Teilnehmer treffen, ist an Schlaf noch nicht zu denken. Stattdessen tauschen sie sich oft noch stundenlang aus. Und weil es nachts um 2 Uhr nahe des Polarkreises noch taghell ist, vergessen sie dabei meist die Zeit.

Die Achimer und weitere Teilnehmer baden im eisigen Polarmeer. © Privat

Der Morgen startet dann mit einem großen Schlafdefizit. „Das ist natürlich ungünstig für den Tag, weil wir wieder früh aufstehen müssen, um unsere Kilometer zu schaffen“, erklärt Kimberly Boldt, die von den vielen neuen Eindrücken entlang der Route schwärmt: „Es macht uns und auch ,Manni‘ großen Spaß. Wir haben schon so viel Tolles erlebt und gesehen, zum Beispiel die Atlantikstraße westlich von Trondheim, die über spektakuläre Weise über Meer und Inseln verläuft. Auch hatten wir eine vom Veranstalter ,Superlative Adventure Club‘ organisierte Party mit den anderen Rallye-Teams auf den Lofoten, wo wir norwegische Hotdogs gegessen, Wikinger-Spiele gespielt und ein riesiges Lagerfeuer entfacht haben. Später sind wir in das eiskalte Polarmeer gesprungen. Das war echt irre!“

Wenn Rentiere die Straße überqueren, ist Geduld gefragt. Die Tiere haben es nicht eilig. © Privat

Am nächsten Tag ging es für das Trio mit einem Zwischenstopp weiter zum Nordkap. „Wir sind dabei durch endlose Weiten und die verlassenden Gegenden gefahren – auf der Straße stand plötzlich eine riesige Rentierherde. Das war so toll!“, so Kimberly Boldt.

Spenden Wer spenden möchte, besucht die Internetseite „www.betterplace.org“ und wählt das Projekt „Manni‘s Racing Team“ aus. Auf der Instagram-Seite „@mannis.wilde.reisen“ und an dieser Stelle informieren Kimberly und Linus Boldt regelmäßig über ihre Erlebnisse. Unter dem Link https://www.superlative-adventure.com/live/ können Interessierte den Standort von „Manni“, der die Nummer 141 trägt, und der Geschwister live verfolgen.

In dieser sonst meist menschenleeren Weite passierte das, was viele Rallye-Teams vor ihnen bereits erlebt hatten: Ihr geliebter „Manni“, der sich bis dahin als treuer Begleiter erwiesen hatte, streikte. „Wir konnten gerade noch auf die nächste Kuppe rollen“, berichtet Kimberly Boldt von der Panne, die Bruder Linus auf den Plan rief. Bereits nach kurzer Analyse hatte dieser die Kraftstoffpumpe als Übeltäterin ausgemacht. „Zum Glück hielt in diesem Moment ein anderes Rallye-Team und leistete uns Pannenhilfe: Sie hatten schnell ihre Hände im Motorraum, haben ein loses Kabel an der Kraftstoffpumpe gefunden und kramten in den zahlreichen Ersatzteilkisten auf dem Dach ihres Rallye-Wagens nach einem passenden Stecker.“ Mit Erfolg: „Manni“ war kurz darauf wieder fit und die Fahrt konnte weitergehen.

Die Geschwister überspringen den Polarkreis. © Privat

Am Nordkap angekommen war dann die offizielle Halbzeit der Rallye, die künftigen Reiseziele liegen bereits entlang der Route zurück in die Heimat. „Für ,Manni‘ ist es sicher eine große Erleichterung, endlich die kurvigen, engen sowie gleichzeitig sehr bergigen Straßen, die Schlaglöcher bis nach Meppen haben und teilweise durch Tunnel führen, hinter sich zu lassen“, glaubt Kimberly Boldt.

„Manni“ vor einem Berg mit Schnee. © Privat

An ihrem nächsten Tagesziel in Finnland musste ihr Team, das mit der Nummer 141 an den Start gegangen war, mit möglichst vielen anderen Teilnehmern ein Lagerfeuer machen: „Das hat sich in einen sehr netten Abend an einem See in Finnisch-Lappland entwickelt“, berichtet Kimberly Boldt, ehe sie sich wieder an das Lenkrad von „Manni“ setzt. Blinker links, den ersten Gang rein und auf zum nächsten Abenteuer. Der Weg führt die Geschwister weiter zum Polarkreis in Rovaniemi, wo das Weihnachtsdorf ist – und dort kommen sie hoffentlich ohne weitere Panne an ...