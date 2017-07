Am Häsenberg klafft Lücke

Lärmschutz an Bahnstrecke in Etelsen und Cluvenhagen

+ Im kleinen Wohngebiet am Häsenberg will die Bahn aus wirtschaftlichen Gründen keine Schutzwände entlang der Bahnstrecke errichten. Dort sollen schallschluckende Fenster die Bewohner vor dem Lärm der durchfahrenden Züge bewahren. - Foto: Mix

Etelsen/Cluvenhagen - Der Lärmschutz an der Bahnstrecke Bremen – Hannover im Flecken Langwedel wird im kommenden Jahr mit Maßnahmen in Etelsen und Cluvenhagen vollendet. Eine Sonderregelung gilt für das Wohngebiet am Häsenberg. Dort werde kein umfassender Schutz möglich sein, berichtete Bürgermeister Andreas Brandt in der jüngsten Ratssitzung.