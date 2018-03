Zug hält nicht in Achim

Erixx-Bahn-Lokführer fährt an Weserort vorbei

Achim - Horst Karaschewski kann es nicht fassen: Als er am Montag mit der Erixx-Bahn, die um 18.46 Uhr ab Bremen fuhr, in Achim aussteigen will, rauscht der Zug durch den Bahnhof hindurch. Erst zwei Haltestellen später, in Langwedel, werden die Fahrgäste „ausgesetzt“.