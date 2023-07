Gymnasialklasse verabschiedet und Jahrgangsbeste der Gudewill-Schule geehrt

Die 10 z mit Klassenlehrerin Julia Bösel und Rektor Marcus Dell. © sp

Thedinghausen – Dass gestern Morgen ein besonderer Moment im Leben anstand, das wurde bereits an der festlichen Kleidung aller Akteurinnen und Akteure deutlich. Die Klasse 10 z der Thedinghauser Gudewill-Oberschule wurden im Beisein zahlreicher Eltern im Rahmen einer Feierstunde in einen weiteren Lebensabschnitt entlassen.

Auch auf der Zielgeraden hatten sich die Absolventinnen und Absolventen, überwiegend junge Damen, noch ins Zeug gelegt. Die komplette musikalische Untermalung der Abschlusszeremonie wurde von den Schülerinnen und Schülern in Eigenregie vorgenommen – von Einzelbeiträgen bis zum Klassenkonzert.

Da es sich um die gymnasiale Gudewill-Klasse handelte, mussten die Schüler bis zur Schuljahresschluss ausharren, während ihre Kameraden und Kameradinnen aus den anderen Abschlussklassen bereits kürzlich verabschiedet wurden (wir berichteten).

Die Klassenbesten, Mathe-Genies und die beim „Run for Help“ besonders erfolgreichen oder engagierten Schüler wurden vor der Verabschiedung gewürdigt. © sp

Für nahezu alle Ausgeschiedenen ist die Schulzeit noch nicht vorbei. Sie wechseln auf eine der weiterführenden Schulen im Landkreis.

Rektor Marcus Dell betonte in seiner Ansprache nach der Zeugnisvergabe: „Termine und Herausforderungen sind mit dem Schulabschluss nicht beendet.“ Dell an die Schüler gerichtet: „Ziele sind weiterhin wichtig.“

Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz, die die Schüler siezte, um diese schon mal an künftige sprachliche Umgangsformen zu gewöhnen, erklärte: „Das Rauf-und-Runter, so wie in der Schule, das wird bei vielen von Ihnen auch im weiteren Leben so bleiben.“

Die Schülersprecherinnen Sonka Niemann und Karina-Annemieke Schröder wünschten ihrer Klassenlehrerin Julia Bösel, dass sie auch im neuen Schuljahr wieder solch eine „Superklasse“ übernehmen könne.

Und als dann völlig überraschend auch der Lehrerchor noch einen Song zum Besten gab, leitete das den endgültigen „Rausschmiss“ der Klasse 10 z aus der Gudewill-Schule ein. sp

Gymnasialklasse und die Besten der Jahrgänge 10 z Taima Alfaraj, Palak Bhalla, Celin Bielefeldt, Kim Lara Böschen, Merle Günther, Pia Hackmann, Sina Harries, Darien Khello, Julia Koptilin, Emilia Magdalena Le Guernec, Sonka Niemann, Mika Benjamin Pesendorfer, Jeremia Schöpplein, Hanna Schrage, Karina-Annemieke Schröder, Helin Senci, Rieke Stadtlander, Romy Stolle, Alexander Tolis, Alexia Tolis und Celina Viohl.

Jahrgangsbeste 5. und 6. Klasse: Lina Nowarre (5 a) Note 1,4, Ben Zemke (5 a) 1,6; 7. und 8. Klasse: Greta Brühl (7 b), 1,4, Yannic Herbst (8 c) 1,9; 9. Klasse: Lisa Voigt (9 z) 1,4, Michel Münch (9 z) 1,9

Kjell Neuhaus (7. Klasse) und Tiago Rode (8. Klasse) wurden für erfolgreiche Teilnahme am nationalen Mathematikwettbewerb „Pangea“ ausgezeichnet. Beide waren bundesweit unter den Top 500.