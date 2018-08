Ehrenamt im Sport: Verrückt denken und mal neue Wege gehen  

Stefan Kloppe (l.) und Adalbert Mauerhof gaben am Donnerstagabend Tipps und Motivationsanreize.

Achim - Von Sandra Bischoff. „Die Währung der Zukunft sind die Faktoren Zeit und Wissen. Das sind die Ressourcen, die immer knapper werden“, sagt Adalbert Mauerhof. Am Donnerstagabend referierte das Vorstandsmitglied der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (Lagfa) auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft Achimer Sportvereine (AAS) und der Freiwilligenagentur im Rathaus vor rund 20 Gästen zum Thema Ehrenamt im Sport. Den zweiten Teil des Abends bestritt der Sportcoach und Motivationstrainer Stefan Kloppe.

Mauerhof, der hauptamtlich bei der Arbeiterwohlfahrt in Hannover beschäftigt ist, ging eingangs auf die veränderte Gesellschaft ein. Die Zeit habe sich gewandelt, und Vereine müssten sich dem anpassen. „Die Welt heute ist geprägt von Amazon, die Bedürfnisse der Menschen sollen schnell umgesetzt werden.“ Zudem organisierten sich die Menschen vermehrt selbst und kümmerten sich in Bürgerinitiativen stark um ihre eigenen Vorhaben und Bedürfnisse.

Anhand eines Schaubilds zeigte Mauerhof, dass einem vollzeitig berufstätigen Erwachsenen mit Kindern am Tag nur etwa anderthalb Stunden Zeit zur freien Verfügung blieben. Und die entfielen auf Sport, Freizeitaktivitäten, auf die Partnerschaft – und auf das Ehrenamt. Laut Statistik setzt sich ein Vorsitzender in Niedersachsen monatlich mit 19,5 Stunden für seinen Verein ein. Die Realität sehe häufig anders aus. „Wenn Sie potenziellen Vorstandskandidaten erzählen, wie wahnsinnig viel Arbeit der Posten macht, verschrecken sie sie. Aber anlügen ist genauso schlimm“, so Mauerhof.

Sein Rat: Den großen Batzen der Aufgaben in viele kleine Päckchen aufsplitten und auf mehrere Schultern verteilen. Damit habe sie ebenfalls gute Erfahrungen gemacht, berichtete Gesa Kaemena vom Jugendverband. „Wir haben Kommissionen gebildet, also kleine Teams, in denen die Mitglieder die Aufgaben untereinander aufgeteilt haben. Das klappt super.“

Strategie baut auf Analyse auf

Wichtig sei es, die Situation des Vereins zu analysieren und darauf aufbauend Strategien zu erarbeiten: Wo wird Entlastung benötigt, für welche Aufgaben werden Ehrenamtliche gesucht und welche Fähigkeiten und Anforderungen werden benötigt? „Gehen Sie neue Wege, denken Sie verrückt“, riet Mauerhof. So sei es vielleicht sinnvoll, bei einer großen Firma mit einem Vortrag diejenigen anzusprechen, die sich in absehbarer Zeit in den Ruhestand verabschiedeten. Und ganz wichtig: Wer sich im Sportverein engagiere, müsse nicht unbedingt sportlich sein. „Jemand, der unsportlich ist, sich aber mit Zahlen auskennt, kann doch ohne Probleme den Posten des Kassenwarts übernehmen.“

Er habe positive Erfahrungen mit einer genauen Aufgabenbeschreibung bei der Suche nach einem neuen Kassenwart gemacht, berichtete ein Zuhörer. „Ohne Systematik hätten wir niemanden gefunden.“ Allerdings habe er auch oft erlebt, dass manche Vorstände sich gegen Veränderungen wehrten.

Um Menschen für ein bürgerschaftliches Engagement zu gewinnen, müsse man sie motivieren. Das veranschaulichte Stefan Kloppe im Ratssaal, indem er die Zuhörer zum Mitmachen aufforderte. „Es gibt zwei Gründe, die Menschen antreiben: Zugehörigkeit und Weiterentwicklung“, erklärte er. Die Leute liebten Herausforderungen, diese motivierten sie. Um das zu verdeutlichen, forderte er das Publikum zu einer Schunkelübung auf, bei der die Gäste nach vorheriger Anleitung auf seine Bewegungen reagieren mussten. Das war gar nicht so einfach. „Es geht nicht darum, dass es sofort klappt, sondern dass die Leute aufmerksam werden und neue Impulse bekommen“, so der Coach. Das gelte auch für ehrenamtliches Engagement.