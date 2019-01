Grundsteine für eine Zukunft

VON HEINER ALBRECHT

Achim – Ukunda ist eine Stadt an der südlichen Küste Kenias. Zwischen dem kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans und der unberührten Wildnis der Nationalparks gelegen, zieht diese Region jedes Jahr viele Urlauber in ihren Bann. Was viele leider nicht sehen, ist die große Not, die die Menschen weit abseits der Hotels leiden.

Es mangelt an sauberem Trinkwasser und Nahrung. Medizinische Versorgung ist oft nicht gewährleistet oder für die meisten Menschen unerschwinglich. Viele Kinder haben nicht die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, um dem Kreislauf der Not zu entkommen. Mit einem durchschnittlichen Einkommen von umgerechnet 3,50 Euro pro Tag müssen ganze Familien überleben. Für die Achimerin Inge Steinberg ist es seit einem Urlaub 2002 eine Herzensangelegenheit, etwas die Not zu lindern.

Kurz vor Weihnachten kehrte sie aus Ukunda zurück. Mehrere Monate war sie in Afrika gewesen, um vor Ort anzupacken und zu überwachen, wo das Geld bleibt, das sie 2018 gesammelt hat oder gespendet wurde. Stets das Wohl der Armen im Auge, hat Steinberg 2013 den Verein „Hand in Hand für Ukunda“ gegründet.

So flossen auch die fast 3 000 Euro in das Projekt mit ein, die die Kinder der Nils- Holgersson-Grundschule in Thedinghausen mit ihrem Projekt „Run for Help“ zusammenbekommen haben. Weil alle Vereinsmitglieder ehrenamtlich arbeiten, gehen die Spenden zu 100 Prozent an die Menschen vor Ort. „So lange meine Kraft es zulässt, werde ich helfen, wo immer ich gebraucht werde“, verspricht Inge Steinberg und hofft weiterhin auf die Spendenbereitschaft der Menschen in Achim und umzu. „Jeder Euro hilft dabei, die Not der Menschen hier im Busch zu lindern“, appelliert sie und ist sich gleichzeitig dessen bewusst, dass eine Versorgung der Bevölkerung nach europäischen Maßstäben auch in Zukunft nicht erreichbar sein wird.

Sie wirbt unermüdlich um Spenden: 2018 wurde ein weiteres Schulgebäude in der Region errichtet. In Kenia muss ein Schulbesuch privat finanziert werden. Daher können nicht alle Kinder zur Schule gehen. „Und die Region um Ukunda ist bei den Regierenden nicht unbedingt beliebt. Wird also vernachlässigt“, bedauert Inge Steinberg. „Bildung ist der Grundstein für einen Beruf und damit auch ein festes Einkommen. Und viele Kinder sind sehr intelligent.“

Für talentierte Kinder aus armen Familien bezahlt der Verein den Besuch weiterführender Schulen oder Berufsausbildungen, wie zum Beispiel zur Schneiderin. Eine Grundschulausbildung kostet pro Jahr und Kind mit Schuluniform rund 50 Euro, und so wirbt Inge Steinberg im Landkreis Verden auch um Menschen, die eine Patenschaft übernehmen.

Zehn Wochen tief im Busch sind für Inge Steinberg auch eine Herausforderung. Inzwischen kennen die Bewohner die Achimerin und ihr Hilfsprojekt und bewundern sie dafür. Diese Vertrautheit habe sie erst langsam aufbauen müssen: „Damals, als ich zum ersten Mal in der Region um Ukunda war, hatten viele noch keinen weißen Menschen gesehen“, erinnert sie sich.

Vor Ort ist Ali Nduni ihre rechte Hand und ihr Ansprechpartner. Der Projektleiter in Ukunda koordiniert und überwacht die baulichen Maßnahmen. „Und Ali sorgt dafür, dass Lehrer aus der Kreisstadt nach Ukunda kommen und Stifte zur Verfügung gestellt werden“, freut sich Steinberg.

Aber auch die Wasserversorgung ist ein großes Thema der Region. Viele der wenigen Brunnen sind versandet oder kaputt. In diesem Jahr wurde an zentralen Orten nach Wasser gebohrt und wurden fünf Brunnen gebaut, um eine Wasserversorgung zu gewährleisten. Je nach Tiefe kostet ein Brunnen 800 bis 1000 Euro. Das Gelände macht den Maschineneinsatz unmöglich: „Per Hand, Eimer, Hacke und Schaufel wird sich durch Gesteinsschichten gebuddelt“, erzählt Inge Steinberg und zeigt Bilder von der Arbeit und fertiggestellten Brunnen, die das Lebenselixier für die Menschen liefern.

Aber Inge Steinberg setzt auch auf die Eigeninitiative der Menschen in Ukunda. „Wir helfen euch auf die Füße, jetzt müsst ihr euch selbst helfen“, vermittelte sie den Akteuren vor Ort. Und so hofft Inge Steinberg, dass ihre Hilfe fruchtet und nachhaltig wird. Denn irgendwann möchte die Achimerin die Unterstützung dort beenden. Dann möchte sie noch mal herumfahren und schauen, wo was fehlt, und sich neuen Projekten widmen.

Aber bis dahin muss noch einiges in Ukunda getan werden und deswegen bittet die Achimerin um Spenden. Geburtstagsgelder, Spenden, Patenschaften – alles ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber Steinberg liegt die Zukunft der Kinder in Afrika am Herzen, daher wird sie im Februar wieder nach Kenia reisen, um dort weitere Brunnen sowie einen Raum für einen Kindergarten zu bauen.

Wer für „Hand in Hand für Ukunda“ spenden möchte, kann dies bei der Volksbank Aller Weser unter der IBAN DE64256635840114428600 tun oder Inge Steinberg direkt anrufen unter Telefon 04202/ 81609.