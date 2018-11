Grundschule Uphusen erhält Plattdeutsch-Plakette

Landkreis Verden - War früher alles besser? Falsch! Wer Ewiggestrigen etwas entgegenhalten will, braucht nur das Thema Plattdeutsch in der Schule anzuschauen. „Als meine Eltern zur Schule kamen, sprachen sie kein Hochdeutsch, nur Platt“, erzählt Katrin Hauptmann.

Das Ergebnis waren schlechte Noten. Johann und Henriette Jäger, die sich Hochdeutsch erst aneignen mussten, wollten ihren Kindern den Spießrutenlauf ersparen – und sprachen folglich nur Hochdeutsch mit ihnen. Doch wenn Freunde oder Großeltern zu Besuch kamen, wurde es wieder Verkehrssprache, „und so habe ich Platt aus meiner Kindheit natürlich noch im Ohr“, sagt Hauptmann.

Die Lehrerin hat sich in ihrer Zweitsprache fortbilden lassen und leitet mehrere Plattdeutsch-AGs an der Grundschule Uphusen. Nun hat das Niedersächsische Kultusministerium die Bildungseinrichtung mit dem Titel „Plattdüütsche School“ ausgezeichnet – als einzige Schule im Landkreis Verden. 33 Schulen in Niedersachsen haben den Titel bereits verliehen bekommen, davon neun im Jahr 2018.

Hauptmann, die seit 2011 an der Grundschule Uphusen unterrichtet, leitet seit 2012 eine Plattdeutsch-AG für Dritt- und Viertklässler, im Wechsel mit plattdeutschem Theater, das die Kinder bei Einschulungen und Seniorenweihnachtsfeiern aufführen. Vor vier Jahren kam eine AG für Zweitklässler dazu, und erst Donnerstag begann die Pädagogin mit dem Computerlernprogramm „Antolin“ auf Platt ein neues Projekt. Parallel zieht sich das Plattdeutsche in Form von Liedern und Gedichten durch die Deutschstunden. Zudem steckt Hauptmann schon in den Vorbereitungen für den 22. plattdeutschen Lesewettbewerb, bei dem auch Mama Henriette Jäger und Tante Ulla Ehlers in der Jury sitzen.

„Jede Fremdsprache gibt einen anderen Zugang zu Gefühlen, Erlebnissen und eine andere Art des Ausdrucks. Platt ist eine schöne, direkte Sprache“, sagt Astrid Degenhardt, stellvertretende Schulleiterin der Grundschule Uphusen. „Es macht die Kinder freier, sie blühen richtig auf“, weiß Hauptmann.

Zudem gelte die Auffassung, viele Fremdsprachen würden die Kinder in ihrer Lernfähigkeit durcheinanderbringen, als überholt: „Heute weiß man: Wer zwei Sprachen kann, lernt die Dritte leichter.“ Eine neue Sprache verbessere generell die Verknüpfungen im Gehirn. Das hat auch die Politik erkannt, und 2011 mit dem Erlass „Die Region und ihre Sprache im Unterricht“ bekräftigt. Neben Platt gibt die Grundschule Uphusen auch Englisch- und Russischunterricht.

ldu