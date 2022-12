Grüninseln rund um Gieschen-Kreisel

Von: Michael Mix

Rund um den Gieschen-Kreisel soll es bald schon mehr Grün als nur ein paar bepflanzte Töpfe geben. Die Stadt will Flächen mit Bäumen optisch und ökologisch aufwerten. © Mix

Achim – Rund um den Gieschen-Kreisel soll es bald deutlich grüner aussehen als bisher. Den Löwenanteil der Kosten für das Entsiegeln von Flächen und das Anpflanzen von Bäumen und Büschen – immerhin eine sechsstellige Summe – zahlt die EU. Gewissermaßen als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk hat die N-Bank der Stadt Achim den Zuwendungsbescheid für die Umgestaltung zugeschickt, heißt es aus dem Rathaus.

Aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung erhält die Kommune für dieses Vorhaben aus dem Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“, das das Land Niedersachsen aufgrund der Corona-Pandemie aufgelegt hat, rund 143 000 Euro. Dies entspricht einer Förderung von 90 Prozent, die restlichen rund 15 800 Euro übernimmt die Stadt.

Das Projekt zielt nach Angaben der Verwaltung darauf ab, die Aufenthaltsqualität am Eingangstor zur City zu steigern. Zugleich sollen die Grüninseln dazu dienen, das Stadtklima zu verbessern und Sickerfläche zu schaffen.

Hingucker: Amberbaum. © -

Aufgrund der Funktion des Kreisels als zentraler Verkehrsknotenpunkt und der hohen Frequentierung seien die Entsiegelungsmöglichkeiten zwar begrenzt, dennoch will die Stadt das Gelände drumherum punktuell ökologisch aufwerten. „Gleichzeitig soll an dieser zentralen Stelle im Eingangsbereich der Fußgängerzone durch ein abgestimmtes Grünkonzept eine stimmige Gesamtgestaltung erzielt werden“, erläutert Stadtplanerin Christa Meiering. Private Flächen könnten in Absprache mit einbezogen werden.

Grüninseln sollen rund um den Kreisel entstehen. Das Konzept sieht im Groben vor, Bäume und andere Pflanzen auf dem Areal der künftigen Schiffsmaklerei samt Gastronomie und mietbaren Büros, vor dem Hotel Gieschen, am Alten Markt, vor der Fußgängerzone und auf dem Stelenplatz in die Erde zu bringen.

Die Gehölze müssen in der verkehrsreichen Lage viele Schadstoffe schlucken können. Und am besten auch noch als Hingucker taugen. Für gut geeignet dort hält die Planerin etwa den Amberbaum mit seinem „langhaftenden Laub“ und seiner „tiefroten Herbstfärbung“.

Fest steht laut Meiering aber noch nichts. „Für die geplanten Grünbereiche ist im nächsten Schritt die Detailplanung weiter voranzutreiben und ein zusammenhängendes Bepflanzungskonzept zu erarbeiten, das ökologische Aspekte berücksichtigt und nach Möglichkeit eine ganzjährig ansprechende Grüngestaltung beinhaltet.“