Grünes Licht für Achims erste Ampel

Von: Michael Mix

An der Kreuzung der Obern-/Feldstraße wird der Verkehr schon lange elektronisch geregelt. © mix

Achim – Nicht vor einer roten Ampel warten zu müssen, dürfte kaum einem Autofahrer, der eine längere Strecke in Achim zurücklegt, heutzutage gelingen. Inzwischen gibt es im langgezogenen Stadtgebiet von Baden bis Uphusen Dutzende dieser Lichtsignalanlagen, wie der elektronische Verkehrsregler im Behördendeutsch heißt. Das war früher ganz anders.

Die erste Ampel in Achim wurde heute vor genau 60 Jahren in Betrieb genommen. Am Nachmittag des 17. Juli 1963 erlebten Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger auf der Kreuzung Obernstraße /Feldstraße / Eckstraße erstmals, dass es die bisher nur aus Großstädten bekannte Anlage mit den hin- und herspringenden Farben rot, gelb und grün nun auch im heimischen Städtchen gibt. Ein Ereignis, über das natürlich auch die örtliche Presse berichtete.

Die Inbetriebnahme habe tadellos geklappt, wie Vertreter des Landkreises, der Straßenbauverwaltung, der Stadt und der Polizei bei der Abnahme der Ampel gegenüber dem Achimer Kreisblatt versicherten. „Es handelt sich dabei um eine sogenannte teilverkehrsabhängige Anlage, deren Funktion sich zum Teil nach den Verkehrsbedürfnissen richtet“, berichtete diese Zeitung am nächsten Tag, am 18. Juli 1963.

Historischer Moment im Juli 63: Achim hat seine erste Ampel. © -

Im Folgenden bekamen die Leserinnen und Leser genau erläutert, wie die an der Kreuzung bei „Photo Hoppe“ aufgestellte Ampel funktioniert: Grundsätzlich ist es so, dass die Anlage für die Obernstraße grünes Licht gibt, während sie gleichzeitig für die Feld- und Eckstraße rotes Licht zeigt. Erst wenn ein Fahrzeug aus der Feld- oder Eckstraße in die Obernstraße einbiegen oder die Kreuzung überqueren will, wird für die Seitenstraßen grünes Licht und für die Obernstraße rotes Licht gegeben. Dies geschieht automatisch, indem das die Vorfahrt anfordernde Fahrzeug (auch Radfahrer!) in der Seitenstraße eine Kontaktschwelle auf der Fahrbahn überquert. Grünes Licht für die Obernstraße ist also die Regel, grünes Licht für die Seitenstraßen muss angefordert werden.

Angefordert werden muss auch das grüne Licht für die Fußgängerüberwege, die durch weiße Zebrastreifen gekennzeichnet sind. Wenn ein Fußgänger die Fahrbahn der Obernstraße überqueren will, drückt er auf einen an der Ampel befindlichen Knopf. Nach einer gewissen Auslösungszeit gibt ihm dann das bekannte „grüne Männchen“ den Weg frei, während die Fahrzeuge automatisch gestoppt werden.