„Grüner Fußabdruck“ als Fingerzeig

René Müller bringt einen der Aufkleber in der Küche an. © -

Achim – Die Waldheim-Gruppe setzt sich für die Belange von beeinträchtigten Menschen ein und unterhält mehrere soziale Einrichtungen. Auch dort geht es jetzt darum, Energiekosten zu sparen – egal, ob bei den Werkstätten, der neuen Betriebsstätte „tips“ im Runken-Quartier oder im Café im Clüverhaus. Mit weiteren Einrichtungen weit über Achim hinaus sowie den Ambulanten Diensten in den Landkreisen Verden und Diepholz hat das Waldheim insgesamt rund 1 000 Beschäftigte und Bewohner, die in ihrem Alltag neben Wasser natürlich auch Gas und Strom verbrauchen.

„Wir beziehen bisher ganz konventionell unsere Energie von den Stadtwerken“, berichtet Gunther Rath, Geschäftsführer der Gruppe. In Anbetracht der aktuellen Energiekrise arbeitet das Unternehmen im Hintergrund an einem Maßnahmenplan, um sich mit Blick auf die steigenden Kosten für die Zukunft gut aufzustellen.

Die Überlegungen gehen in ähnliche Richtungen wie in anderen Unternehmen auch: Stichworte sind Solaranlagen auf Dächern, Wärmepumpen, energetische Sanierungen. „Unser Gebäudemanagement arbeitet an der Sache, ein konkretes Investitionsvolumen steht noch nicht fest“, sagt Rath.

Allerdings gibt es mit Blick auf das soziale Anliegen der Waldheim-Gruppe einige Besonderheiten. „Wir sind ja eine gemeinnützige GmbH und als solche dürfen wir nicht wirtschaftlich agieren – insofern dürfen wir auch nicht einfach mit Solaranlagen Strom generieren“, erklärt Rath.

Dabei sind viele Details noch gar nicht klar. Für die Selbstnutzung könnte es unter Umständen eventuell doch erlaubt sein, aus Sonnenkraft Strom zu gewinnen. „Die juristische Klärung ist ein komplexer Prozess, der mehrere Jahre dauert und bis wir dann in die Umsetzung gehen, dauert es noch länger“, schildert der Geschäftsführer.

Dennoch bewegt das Thema „Energiesparen“ schon jetzt die Menschen, die im Waldheim leben, wohnen, arbeiten. Das weiß auch René Müller, Vorsitzender der Bewohnervertretung. „Ich wohne mit vielen etwas älteren Menschen zusammen, die frieren im Winter schnell“, verrät er.

Auf der anderen Seite seien die Betroffenen, die meist in den Achimer Werkstätten arbeiten, keine Großverdiener. „Wir überlegen oft, wie das in der Zukunft wird und wie wir das alles dann bezahlen sollen“, berichtet er von Sorgen, die in vielen Gesprächen deutlich werden.

Er und seine Mitbewohner leben in Wohngemeinschaften, die Strom- und Gasrechnungen werden anteilig beglichen. Bislang haben sich die Kosten für alle Beteiligten nicht verändert, auch erhalten die Bewohner in der Regel finanzielle Mittel von staatlicher Seite – dennoch geht ihnen das Thema nahe.

„Ich verfolge oft politische Sendungen im Fernsehen und ich telefoniere auch viel mit meinen Großeltern. Sie sind Rentner und haben auch Schwierigkeiten, die wachsenden Preise fürs Einkaufen und die Energie zu bezahlen“, erzählt Müller.

Überall erinnern Hinweise an das Thema Energiesparen. © -

Schnell wird klar, das Problem ist auch ein emotionales Thema. „Man weiß nicht so genau, was da noch kommt, das macht mir Sorgen“, beschreibt Müller ein Lebensgefühl, das er mit vielen anderen Menschen teilt.

„In unseren Wohnungen und Arbeitsstätten soll niemand frieren“, betont Rath. „Neben den technischen Fragen, die zu klären sind, ist das Ganze für uns auch ein pädagogisches Thema – wir wollen unsere Mitmenschen mitnehmen“, informiert er über weitere Überlegungen, denen sich die Verantwortlichen in der Waldheim-Gruppe gestellt haben.

Als erstes Ergebnis ist ein kommunikatives Konzept entstanden. Dieses soll vor allem kurzfristig greifen, es geht dabei um das Verhalten eines jeden Einzelnen. Die üblichen Tipps, zum Beispiel kürzer zu duschen und die Heizung etwas kleiner zu stellen, werden in dem Konzept aufgegriffen. Das Besondere ist hierbei aber, diese Themen in leichter Sprache zu kommunizieren.

Das Café im Clüverhaus, Große Kirchenstraße, wird von der Waldheim-Gruppe betrieben. © Tausendfreund

„Wir haben einen Fußabdruck als Symbol geschaffen und dabei bewusst auf eine einfache Darstellung geachtet“, erläutert Katharina Hartwig, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Waldheim-Gruppe zuständig ist. Mit reiner Bildsprache und möglichst wenig Text werden mit Hilfe des Hauptsymbols nun in allen Bereichen der Einrichtung kleine Erinnerungen angebracht, die helfen sollen, Strom einzusparen.

„In unseren Wohn- und Arbeitsstätten agieren Menschen, die zum Teil einen sehr geringen Hilfsbedarf haben, zum Teil aber auch Menschen mit einem hohen Hilfsbedarf“, ergänzt Rath. Wichtig war es daher, ein Konzept aufzusetzen, welches von allen Beteiligten gut verstanden wird.

„Wir wollen mit unserer Idee unterstützen, aber auch Ängste nehmen“, betont Hartwig. „Jeder Einzelne kann mitwirken, wenn es darum geht, Energie zu sparen“, beschreibt Rath die Idee.

Dabei hat sich die Unternehmensgruppe ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Der Energieverbrauch soll um gut 20 Prozent gesenkt werden. „Wir wollen dieses Ziel ohne Druck umsetzen“, sagt er aber auch.

Schon vor der jetzt akuten Preissteigerung sei das Thema Klimaschutz akut gewesen. „Aktuell stehen zwar die Kosten im Vordergrund, grundsätzlich wollen wir aber auch unseren Kohlendioxid-Abdruck reduzieren – auch daher passt das Symbol des Fußabdrucks sehr gut.“