Großtauschtag für alle Briefmarkensammler

ACHIM - Wissen Sie’s noch?

Vor 50 Jahren – im Sommer 1967 – startete in der damaligen Bundesrepublik die Fabfernseh-Ära. Mit einem Knopfdruck schaltete Vizekanzler Willy Brandt auf der Berliner Funkausstellung symbolisch unsere Bildschirme bunt.

Schade nur, dass noch kaum jemand ein Gerät dafür besaß: Die Preise waren stattlich! Nur etwa 6 000 Menschen hatten schon einen der zwischen 2000 und 4000 DM teuren Apparate. Für so viel Geld bekam man damals fast schon einen VW-Käfer! Neu lag der unter 5 000 DM.

An diese Zeit erinnert auch eine spezielle Briefmarke. Wer nich eine Menge mehr über Briefmarken erfahren will, sollte am Sonntag, 5. Februar, nach Achim ins Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) an der Bergstraße kommen. Zwischen 8.30 und 14 Uhr läuft dort wieder ein Großtauschtag der Achimer Briefmarkensammler.

Der Eintritt ist wie immer frei!