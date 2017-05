Großer Wandel im Kiosk des Freibads

Achim - Die letzte Saison des Achimer Freibads vor der großen Umbaupause 2018 beginnt am Sonnabend, 13. Mai, um 11 Uhr. Alle zahlenden Besucher werden wieder mit Kaffee und Berlinern willkommen geheißen.

Eintrittspreise bleiben ebenso wie die Öffnungszeiten gleich. Auch auf dem gesamten Gelände ändert sich vor der 4.1-Millionen-Euro-Umgestaltung zum „Familien-Freibad“ kaum etwas.

Es locken letztmals die 50-Meter-Bahnen des Schwimmbeckens. Sie werden 2018 auf 25 Meter gekürzt und mit Edelstahl neu verkleidet. „Erlebnisbecken“ mit Rutschen und weiteren Attraktionen, ein interaktiver „Splash“-Wasserpark für Kinder und Jugendliche sowie ein neues Planschbecken für die Kleinsten sind zentrale Bestandteile des „Familienfreibad“-Konzepts.

Einen Wandel zum jetzigen Saisonstart gibt es aber doch: Mit der 39-jährigen Melanie Wolters übernimmt eine neue Betreiberin den Kiosk des Bades. Der heißt dann „KrAweb“-Kiosk nach der Firma ihres Mannes.

+ Melanie Wolters aus Schwarme grüßt aus dem Freibad-Kiosk als neue Betreiberin. Bis zu drei Kräfte unterstützen sie in der Hochsaison. © Laue Auch beim Angebot ändert sich einiges. Das Ehepaar Wolters betreibt nämlich in Schwarme den „Nutztierarche“-Hof und züchtet dort vom Aussterben bedrohte Nutztierarten – etwa Angler-Sattelschweine und Zebu-Rinder. Das chemiefreie Fleisch der naturnah gehaltenen Tiere wird auch zu Bratwürsten und Krakauern verarbeitet. In deren Genuss kommen jetzt auch Freibad-Besucher, und man schmecke den Unterschied zur Massenware, betont Melanie Wolters.

In dieser Woche hat sie außerdem gerade die Gastronomie im benachbarten Jugend- und Sportheim des TSV Achim Am Freibad übernommen, und schon länger gibt es den KrAwep-Imbisswagen auf dem Achimer Wochenmarkt. Marktmeister Klaus Uellendahl stellte auch die Kontakte zur Stadtverwaltung her, als die einen Nachfolger für den bisherigen Kioskbetreiber suchte, der sich beruflich nach Bremen veränderte. Die Wolters übernehmen vorerst nur für die Saison 2017. Diese endet am 2. September. Natürlich bleiben Eis, Getränke, Süßigkeiten und Pommes im Angebot.

Angesichts des bis jetzt sehr kühlen Monats Mai weist Bad-Betriebsleiterin Sabine Schulz darauf hin, dass das Wasser im Freibad bis zur Eröffnung noch auf etwa 20 Grad aufgeheizt werde.

Ungemütliches Wetter am Eröffnungstag der Saison sei fast schon die Regel, weiß Kirsten Jäger, die in der Stadtverwaltung fürs Bäderwesen mit zuständig ist. Sie hofft dennoch, dass der kalkulierte Saison-Schnitt von 40.000 Besuchern in diesem Jahr mal wieder erreicht wird. Entscheidend sei stets, ob in den Sommerferien die Sonne auch wirklich ausdauernd scheint.

la