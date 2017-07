Großeinsatz: Aber der Kanute übte nur

UESEN - Der angeblich in der Weser um sein Leben ringende junge Kanute übte nur für einen bevorstehenden Wettkampf.

Das erfuhren Feuerwehrleute, Polizei und andere Einsatzkräfte gestern Abend aber erst, als sie nach einem Großalarm am Flussufer etwa in Höhe der Ueser Brücke eingetroffen waren. Anrufer hatten mitgeteilt, dass offenbar jemand mit seinem Boot unterzugehen drohe.

Der Mann habe gleich gewusst, dass er mit dem Großeinsatz gemeint war, berichtete danach der stellvertretende Uesener Ortsbrandmeister Christoph Mindermann.

Gehörten zu seinem Training doch auch so genannte Eskimorollen, bei denen sich der Insasse mit dem Kanu unters Wasser und wieder nach oben dreht. Das sah von weitem vermutlich sehr nach Seenot aus.

Mit im Einsatz an der Weser waren neben den Ortsfeuerwehren aus Uesen und Achim auch die DLRG-Gruppe mit Boot, die Achimer Polizei, der Rettungshubschrauber Christoph 6 und das Technische Hilfswerk (THW). Insgesamt dürften es gut 50 Personen gewesen sein, schätzt Mindermann.

Gegen 18.50 Uhr war der Alarm ausgelöst worden. Schnell stellte sich dann aber der Irrtum heraus, als der Kanufahrer längst an Land gegangen war. Die Helfer rückten etwa eine halbe Stunde nach dem Eintreffen wieder ab.

Eine Strafe drohe dem Sportler sicher nicht, da es ja ohne dessen Verschulden zu dem Missverständnis gekommen sei, so Mindermann.

Nach dem dramatischen Auftakt mit Sirenen und Martinshorn durfte in diesem Fall also erleichtert aufgeatmet und vielleicht etwas geschmunzelt werden: Zum Glück war alles halb so wild, und niemandem ist etwas passiert. - la