Große „Uphuser-Deichbande“-Kita künftig zweigeteilt

Geteilt in die zwei eigenständige Einheiten wird die große Kindertagesstätte „Uphuser Deichbande“ im neuen Kita-Jahr 2018/2019 weitergeführt. Kindergarten und Krippe bekommen jeweils eine eigene Leitung. Für dieses Konzept sprachen sich jetzt einstimmig der Sozialausschuss sowie der Ausschuss für Organisation, Finanzen und Personal aus. Fünf Kitagruppen und dazu drei Krippengruppen im Mobilbau nebenan gehören zur „Deichbande“-Kita. Es sei aber nicht gelungen, beide Abteilungen „zu einer gesamtheitlichen Einrichtung zusammenzuführen“, heißt es in einer Mitteilungsvorlage der Stadtverwaltung. Eine „grundsätzlich angespannte Personallage, hohe Stellenvakanz und Fluktuation“ hätten die Teambildung erschwert. Um die Einrichtung zu stabilisieren, sei in Gesprächen mit der Kita-Leitung die stringente Trennung beider Häuser vereinbart worden. Neben Hannelore Lankenau wird es also bald eine zweite Leiterin geben. Die Stelle wird extern ausgeschrieben, Bewerbungen aus der Kita selbst sind aber möglich. Bei einer internen Lösung würde die betreffende Kraft eine Lücke in der Arbeit mit den Gruppen hinterlassen. Kommt die neue Leiterin von außerhalb, fielen die vollen Gehaltskosten an. Insgesamt 91 000 Euro jährlich brutto sind im Achimer Haushalt für Leitungs- und Stellvertretungsstelle im Krippenbereich vorgesehen. - Foto: Laue