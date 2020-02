Große Nachfrage, geringes Angebot

Daverden - Von Lisa Duncan. Die Nachfrage nach qualfizierter Kinderbetreuung ist groß. Dennoch gibt es nur sehr wenige Tagespflegepersonen – gerade in Langwedel. Kürzlich haben sieben Frauen aus der Region in Daverden unter der Leitung von Birgit Rindfleisch eine Ausbildung zur Kindertagespflegeperson abgeschlossen. Mit der erfolgreichen Prüfung nach den Richtlinien des Bundesverbandes für Kindertagespflege erhielten die Teilnehmer jetzt bei einer kleinen Feier im Achimer Restaurant Meteora das Zertifikat „Qualifizierte Tagespflegeperson“.

Den Qualifikationskurs bietet die Ländliche Erwachsenenbildung Niedersachsen (LEB) in Zusammenarbeit mit dem Verein Kindertagespflege im Landkreis Verden einmal im Jahr an. Jeweils von April bis Dezember läuft das 169 Stunden umfassende Seminar, das Tagespflegepersonen auf die selbstständige Kinderbetreuung zu Hause oder in einer Großtagespflegeeinrichtung vorbereitet.

„Tagesmütter werden immer gesucht“, weiß Reiner Suchland, Regionalleiter der LEB Elbe-Weser-Dreieck. Denn meist seien es Frauen, die in der Kindertagespflege arbeiten. „Männer waren schon lange keine mehr dabei. Wahrscheinlich sind sie beruflich zu ausgelastet“, sagt Suchland.

Warum geben Eltern ihr Kind zu einer Tagespflegeperson? Einige benötigten flexiblere Zeiten als Krippe oder Kindergarten anbieten, andere würden ihr Kind im familiären Umfeld einer Tagesmutter besser gefördert sehen, wieder andere könnten auf der Suche nach einem Kita-Platz leer ausgegangen sein, glaubt Suchland. Laut Bianka Reichhardt, Vorsitzende des Vereins für Kindertagespflege im Landkreis Verden, treffen die meisten Eltern diese Entscheidung jedoch bewusst: „Für manche Kinder ist die Kindertagespflege die bessere Variante, weil der Betreuungsrahmen kleiner ist.“

Indes habe sich der Kreis der Kursteilnehmer im Laufe der Jahre verkleinert: Früher gab es pro Kurs 15 Teilnehmer mit Warteliste, jetzt bewegt sich die Anzahl zwischen zehn und zwölf, sagt Reichardt. „Heutzutage wollen Frauen, die Mutter werden, nach einem Jahr oft wieder in dem Beruf arbeiten, den sie gelernt haben“, sagt Bianka Reichhardt. Viele zögen ein gesichertes Gehalt der Selbstständigkeit vor, in der der Verdienst von Monat zu Monat schwanken könne. Reichardt sieht aber noch einen anderen Aspekt: Die Ausbildung habe sich im Laufe der Zeit professionalisiert. Wer sich für den Kurs anmeldet, nimmt zum Beispiel an einem Bewerbungsgespräch teil. Darin können die potenziellen Teilnehmer bereits vorab viele Fragen klären und falsche Vorstellungen korrigieren. Mit dem Ergebnis, „dass sich in den Kursen der Anteil der als Tagespflegepersonen Tätigen erhöht hat“, so Reichardt.

Neben der professionellen, bundesweit anerkannten Ausbildung biete die Arbeit in der Tagespflege weitere Vorteile: „Man ist unabhängig, eigenverantwortlich und kann von zu Hause aus arbeiten“, betont Bianka Reichardt. Dadurch seien auch Beruf und Familienleben gut miteinander vereinbar.

Einige beginnen bereits während der Qualifizierung als Tagesmutter zu arbeiten. Das ist möglich, sofern die Teilnehmer nach vier Monaten Ausbildungszeit die Zwischenprüfung bestanden und eine Arbeitserlaubnis beantragt haben.

Gerade in Langwedel gibt es laut Bianka Reichhardt nur sehr wenige Tagespflegepersonen. „Eine bessere Bezahlung würde sicherlich dafür sorgen, dass sich mehr für diesen Berufsweg entscheiden“, so Reichardt zu den Gründen. Auch in einem Ausbau der betrieblichen Großtagespflege sieht sie die Zukunft. Die einzigen Unternehmen, die zurzeit im Landkreis Verden eine Kinderbetreuung anbieten, sind Block Transformatoren-Elektronik in Verden und Lueßen’s Altenpension in Oyten. Zudem wäre es laut Reichardt sinnvoll, wann man den Vorlauf zur Aufnahme der Tätigkeit verkürzen könnte: „Man müsste sich früher berufsbegleitend qualifizieren können.“

Arbeit und Qualifikation als Tagespflegeperson

Im Landkreis Verden erhalten Tagespflegepersonen 4,10 Euro pro Kind und Stunde. Das entspricht laut Bianka Reichardt dem bundesweiten Durchschnitt. Die meisten Tagesmütter handeln mit den Eltern jedoch einen höheren Stundenlohn aus (zwischen 5,50 und 6,10 Euro). Betreut werden maximal fünf Kinder, in einer Großtagespflegeeinrichtung acht bis zehn Kinder, schwerpunktmäßig im Alter von 0 bis 3 Jahren. Die Arbeitszeit liegt zwischen 7 und 19 Uhr und sollte maximal zehn Stunden betragen.

Am 15. April beginnt in Daverden ein neuer Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonen, für den sich potenzielle Teilnehmer ab sofort anmelden können. Die Kursteilnahme kostet 160 Euro.

Wer sich vorstellen kann, als Tagesmutter tätig zu werden, kann sich bei beim Verein für Kindertagespflege informieren, Tel. 04202 / 910 311 (Montag sowie Mittwoch bis Freitag, 9 bis 11 Uhr, Dienstag 15 bis 17 Uhr). Anmeldungen nimmt die LEB entgegen. Interessierte wenden sich an Heike Werner unter Telefon 04204 / 685154 oder E-Mail: bremervoerde@leb.de