Große Musical-Klassiker auf kleiner Bühne

Gelungenes Herbstkonzert der Bürgerstiftung mit „Voice Over Piano“

+ Ein glanzvolles Konzertereignis: Thomas Blaeschke und Sara Dähn präsentieren ihr Programm „Musical meets Rock und Pop unplugged”. Foto: Schmidt

Achim - Von Ingo Schmidt. Musikalische Delikatessen der Genres Rock, Pop, Musical, Schlager und Chanson in einer gelungenen Kombination von Piano-Spiel und exzellentem Gesang – das präsentierte „Voice Over Piano“ am Samstagabend beim Herbstkonzert der Bürgerstiftung im Gasthaus „Zur Linde“ (Meyer-Bierden). Das Konzertereignis, mit dessen Überschüssen und Spendeneinnahmen die Bürgerstiftung regionale Projekte fördert, war mit 236 Besuchern restlos ausverkauft. „Wir freuen uns, dass wir die Aktionen der Bürgerstiftung mit unserem Konzert unterstützen können“, erklärte Pianist und Moderator Thomas Blaeschke in seiner Begrüßung.