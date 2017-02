Der große Tag der kleinen Närrinnen und Narrhalesen

Das Programm des Kinderkarnevals in Bierden ist zwar reduzierter als das bei der großen Erwachsenenparty am Vorabend, die Begeisterung der Kleinen dafür umso größer. Am Sonntagnachmittag trafen im Gasthaus Meyer sich wieder einmal Prinzessinnen, Seeräuber, Zauberer, Polizisten, Knastbrüder, Sheriffs, Cowboys und Indianer sowie etliche Darsteller von großen und kleinen Tieren.



Allesamt staunten sie über die Darbietungen der Hip-Hop-Gruppen des TSV Bierden. Vor und nach dem Programmpunkt Partnerakrobatik bat Thorsten Apmann zum Tanz. Außerdem knoteten Jenna & Co fleißig Luftballons. Und die Eltern und Verwandten nutzten die Gelegenheit, die närrisch bis sportlichen Aktivitäten der Kinder auf digitalen Speichern zu bannen.

häg