„Große Chancen, wenn Achim und Bremen kooperieren“

Bürgermeister Sieling sendet Videobotschaft

+ © Mix Thomas Köster bei seiner Dankesrede. © Mix

achim - Die Verhandlungen über eine große Koalition in Berlin, die länger als geplant dauerten, wirkten sich bis nach Achim aus. Bremens Bürgermeister Carsten Sieling, der für die SPD mit am Fingerhakeln mit der Union beteiligt war, sagte seine Rede beim Wirtschaftsforum in der kleinen Weserstadt ab. Immerhin sandte der Regierungschef des benachbarten Bundeslandes am Mittwochabend eine Videobotschaft aus der Hauptstadt in das mit geladenen Gästen prall gefüllte Foyer der Kreissparkasse.