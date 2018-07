Größte Baustelle Achims am Kreisel hat sich voll entfaltet

Projekt „Wohnen an der Apfelwiese“

+ © Laue Das frühere Scherffsche Gelände hat sich in eine riesige Baustelle verwandelt. Weit ins Erdreich hinein wurde ausgebaggert, denn es entstehen hier auch Tiefgaragen auf zwei Ebenen. © Laue

Achim - Von Heinrich Laue. Ein wahres Gebirge an Erdreich direkt hinter dem Bauzaun am Gieschen-Verkehrskreisel und etliche mit ausgebuddelte große Findlinge – es bewegt sich gerade viel in diesem Bereich und dahinter. Es ist die derzeit größte Baustelle Achims.