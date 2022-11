Grillen next Level: Fachgeschäft „Stahlburschen“ eröffnet in Achim

Store-Manager Henk Rohdenburg präsentiert einen Teil des Sortiments des neuen Achimer Grill-Fachgeschäfts „Stahlburschen“ am Rathauspark. © Walter

Achim – Nieselregen, grauer Himmel, fünf Grad Celsius und Wind. Wie der November eben manchmal so ist. Ein gemütlich-geselliger Grillabend ist unter diesen Umständen nicht unbedingt das Erste, was einem da in den Sinn kommen mag. Und doch hat Anfang des Monats in Achim ein neues Fachgeschäft eröffnet, das sich auf genau dieses Konzept spezialisiert hat.

„Ganzjähriges Grillen ist was ganz Normales geworden“, setzt „Stahlburschen“-Store-Manager Henk Rohdenburg dem entgegen. „Viele grillen ja auch Silvester ab und Neujahr direkt wieder an.“ Zudem gehe es bei den „Stahlburschen“ nicht nur um den Grillvorgang und das Fleisch an sich, sondern auch um Zubehör, Getränke und Gewürze – vielleicht ja auch eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk. Und überhaupt: „Gutes Fleisch kann man das ganze Jahr über essen.“

Im Grill-Fachgeschäft, das am 5. November Am Rathauspark 15 an der Ecke zur Sandhofstraße eröffnet hat, gibt es vom Grill über hochwertiges Fleisch, speziell entwickelte Gewürze und Soßen bis zum exklusiven Absacker alles, um das Grillen „miteinander zu zelebrieren“, sagt Rohdenburg. Das Konzept ist, alle Bestandteile des Grillens eine Stufe exklusiver zu machen, Das geht beim Grillgerät los: Der „Bitcher“ ist eine Weiterentwicklung eines klassischen „Beefers“, ein Gasgrill mit Oberhitze bis zu 800 Grad. Der hat zwar mit – je nach Größe – 800 bis 1 000 Euro seinen stolzen Preis, aber je nach Verwendungszweck, ob nun Gastronomie, Showgrillen oder schlicht einem Grillabend für viele Leute, rechne er sich am Ende dann doch. Er ist eine Spezialentwicklung der „Stahlburschen“ und gewissermaßen der Kern des Geschäfts. Entworfen wurde dieser spezielle Grill von den Betreibern des ursprünglichen „Stahlburschen“-Geschäfts im nordrhein-westfälischen Düren, dem Vorbild für das Achimer Fachgeschäft. Ein Einsatz des Geräts mit Freunden der dortigen Betreiber habe Begehrlichkeiten bei den Gästen geweckt. „Dann hatten alle einen geilen Grill, aber kein geiles Fleisch“, sagt Rohdenburg. Geboren war die Geschäftsidee.

Denn auch das Fleisch, das es in dem neuen Geschäft gibt, ist alles andere als gewöhnlich: Vom Flank-Steak aus Irland über Iberico-Filet aus Spanien bis zu regionalen Würsten von der Schlachterei Warmer ist bei den „Stahlburschen“ alles zu haben. Mindestens jedenfalls auf Anfrage, denn das Geschäft am Rathauspark bietet nicht unendlich viel Lagerplatz: „Wir haben ein gutes und breites Grundsortiment hier, und sonst können wir alles bestellen“, verspricht Rohdenburg. Und das sei eine andere Liga als herkömmliches Fleisch, das er bei allem Wettbewerb keineswegs schlecht reden will. Dennoch sagt er: „Ich esse lieber ein- bis zwei Mal in der Woche wirklich gutes Fleisch und bin dann den Rest der Woche fleischlos glücklich.“

Schließlich geht es neben dem Essen noch ums Trinken: Verbinden viele doch mit dem Grillabend das klassische Pils, wird bei den „Stahlburschen“ anders gedacht: „Bei einem guten Stück Fleisch greife ich schon eher mal zum Rotwein“, sagt der Store-Manager, auch wenn er nach eigenem Bekunden großer Fan belgischer Biere sei. Ausgeschlossen sei aber keineswegs, dass auch beispielsweise mal Craft-Biere kleiner, besonderer Brauereien in das Sortiment aufgenommen würden. Das Konzept werde stetig weiterentwickelt, auch was beispielsweise Tastings von Spirituosen angehe: Die „Stahlburschen“ bieten neben einer Wein-Auswahl auch Gin, Rum und Brände an, im Übrigen auch hier stets etwas Besonderes und „nichts, was man überall im Getränkemarkt bekommt.“

In Planung seien zudem besondere Events wie ein „Gruppengrillen“, wie der Store-Manager sagt. Denkbar sei etwa, dass in der wärmeren Jahreszeit spontan mal der Grill am Rathauspark angeworfen werde. Dann könnten alle, die gerade vorbeikommen, mal probieren und ins Sortiment schauen. Bewerben wolle man dies dann außerdem via Social Media.

Der ungewöhnliche Name „Stahlburschen“ sei übrigens die Kombination aus dem Stallburschen, der eben mit dem Fleisch der Tiere zu tun habe, und dem Stahl des Geräts, das am Ende für den Genuss sorge.

Der Standort des Grill-Fachgeschäfts, das Rohdenburg als Store-Manager mit den Geschäftsführern im Hintergrund, Christian Weber, Sören Hosang, Tim Oltmann und weiteren Teammitgliedern aus Achim und Lilienthal, am Rathauspark betreibt, biete einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Innenstadt: Zwar ist er etwas versteckt, aber das sei nicht ausschlaggebend: Es sind beispielsweise Parkmöglichkeiten direkt vor der Tür vorhanden. Wenn jemand einen Grill kaufe, sei es natürlich nicht hilfreich, damit erst noch durch die Fußgängerzone laufen zu müssen.

Und schließlich räumt Rohdenburg noch ganz nebenbei mit dem gängigen Klischee auf, Fleisch und Grillen sei doch vor allem was für die Männer. Der Vergleich mit dem Sport ist schnell gefunden: „Wir haben doch alle gesehen, wie der Frauenfußball in diesem Jahr aufgeblüht ist“, sagt er. Als Beleg erzählt er von einer Dame, die sich schon in den nicht einmal zwei Wochen des Achimer Bestehens der „Stahlburschen“ als Stammkundin herausgestellt und nun schon zum dritten Mal dort ihr Fleisch eingekauft habe.