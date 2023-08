Grandioses Stadtfest schlägt alle in den Bann

Von: Michael Mix

Die Reisegruppe aus Achim und umzu besuchte auch die Bremer Stadtmusikanten – allerdings nicht in der nahen Hansestadt, sondern in der lettischen Hauptstadt Riga, wo die weltberühmten Märchenfiguren ebenfalls zu bewundern sind. © privat

Achim – Seit 1992 besteht die Städtepartnerschaft zwischen Achim und Cesis. Und die existiert nicht nur auf dem Papier, sondern wird durch regelmäßigen Austausch von Teilen der heimischen und der dortigen Bevölkerung lebendig gehalten. Vor wenigen Tagen kehrten gleich zwei deutsche Besuchergruppen aus Lettland an die Weser zurück. Eine offizielle Delegation aus dem Rathaus hatte das Stadtfest in Cesis am vergangenen Wochenende besucht, während eine 15-köpfige Reisegesellschaft aus Achim und umzu eine Woche lang in dem baltischen Staat unterwegs war.

Alle schwelgen noch heute in Erinnerungen.

„Wir waren anlässlich des Stadtfestes nach Cesis eingeladen worden“, berichtet Achims Erster Stadtrat Daniel Moos und spricht von einer „sehr beeindruckenden“ Veranstaltung. „Freitagabend gab es einen Umzug mit 45 Fußgruppen und mehr als 2 000 Teilnehmern“, die von zahllosen Schaulustigen gefeiert worden seien. „Wir sind zusammen mit dem Bürgermeister, Rats- und Verwaltungsvertretern der Stadt Cesis mitgelaufen, fast ganz vorne, direkt hinter der Blaskapelle“, schildert Moos, der von Birgit Gieschen, die im Achimer Rathaus für die Städtepartnerschaft zuständig ist, SPD-Ratsherr Werner Meinken und Dolmetscherin Dace Piesik begleitet wurde.

Nachdem die Gäste aus der Weserstadt am Abend Live- und Discomusik auf drei Bühnen sowie Speis und Trank inmitten von Tausenden Besuchern genossen hatten, gab es am Samstagvormittag einen Empfang im Rathaus von Cesis. Bürgermeister Janis Rozenbergs, sein Stellvertreter Atis Eglin-Eglitis und der unter anderem für Städtepartnerschaften zuständige Alexandrs Abramovs informierten die Gruppe aus Achim dabei auch über die eine oder andere Neuigkeit.

„Wir haben erfahren, dass Cesis nach einer Gebietsreform vor Kurzem jetzt über 50 000 Einwohner hat“, teilt Moos mit. Wodurch die im Vergleich zu vorher nun fast dreimal so große Kommune vor großen Aufgaben stehe. Es gehe darum, aus dem bisherigen Cesis und den eingemeindeten Orten „eine Gemeinschaft zu machen“, habe Bürgermeister Rozenbergs betont. Ein Unterfangen, mit dem die Stadt Achim bekanntlich seit mehr als 50 Jahren zu kämpfen hat.

Die „tolle Partnerschaft, die jetzt schon viele Jahre gelebt wird“, wie Daniel Moos festhält, wurde auch durch den Besuch einer privaten Reisegruppe unterstrichen. Hermann Schröder, langjähriger Vorsitzender des Vereins Achim-Cesis, hatte den Trip nach Lettland organisiert und weitere 14 Interessierte dafür gewonnen. Quartier bezogen zunächst alle in der Hauptstadt Riga, die dann ausführlich erkundet wurde.

Empfang im Rathaus von Cesis: (von links) Bürgermeister Janis Rozenbergs, Alexandrs Abramovs, Atis Eglin-Eglitis (beide Stadt Cesis), Dace Piesik (Dolmetscherin), Birgit Gieschen (in Achim zuständig für die Städtepartnerschaft), Ratsherr Werner Meinken und Erster Stadtrat Daniel Moos. © -

„Hermann Schröder hat uns durch die Altstadt und das quirlige Jugendstilviertel geführt“, erzählt Bernd Kettenburg, heute Vorsitzender des Fördervereins Städtepartnerschaft Achim-Cesis. Bei herrlichem Wetter habe die Gruppe auch Rigas vielfältige Freiluft-Gastronomie ein Stück weit ausgekostet und eine reizvolle Schifffahrt auf der Daugava unternommen.

Über die Via Baltica ging es dann zum Strandbadeort Saulkrasti, wo die Ausflügler die Weiße Düne und das nahegelegene Münchhausen-Museum bestaunten. Die „Lügengeschichten“ des Lügenbarons, der später in Bodenwerder hauste, seien „sehr lebhaft und plastisch dargestellt“ worden, schwärmt Kettenburg.

Er, Schröder und andere freuten sich auch sehr darüber, dass Ivars Zemetis, der die Städtepartnerschaft von Anfang an begleitet, wieder wertvolle Übersetzerdienste leistete. Der 84-Jährige aus Cesis, Ehrenbürger der Stadt Achim, habe die Gruppe zum Beispiel durch das alte Landgut Ornellen geführt.

Und dann feierten alle kräftig Stadtfest. Dort und beim Empfang trafen die 15 auf die Achimer „Offiziellen“, aber auch die Ordensritterburg und das Schloss in Cesis besichtigten sie.

Solche Sehenswürdigkeiten hat ebenfalls die Stadt Sigula zu bieten, dazu noch eine Bobbahn, die begangen werden konnte. Weitere Ziele waren die Bischofsburg Turaida, das zum Hotel mit Restaurant umgewandelte Schloss Birini, der Gauja-Nationalpark mit Wanderung zur Zvartes-Sandsteinklippe, der Armata-Trail am naturbelassenen Fluss, eine Fahrt mit der Treidelfähre in Ligatne sowie der frühere Atombunker der Sowjetunion dort.