Grand Jam 2018: Hochkarätig

ACHIM - Hochkarätige Gastmusiker präsentiert Bassist und „Grand-Jam“- Organisator Olli Gee zusammen mit dem Programmteam des Kasch zur elften Auflage dieses „Blues & American Roots Festivals“. Der Vorverkauf für den Grand-Jam-Abend am Freitag, 28. Dezember, läuft schon.

Zum ersten Mal tritt dann in Achim der seit den 80er Jahren bekannte Gitarrist und Sänger Al Jones auf. Das US-Magazin „Living Blues“ attestierte ihm, dass es „außerhalb der Vereinigten Staaten nichts Vergleichbares gibt“. Jones arbeitete in seiner über 40-jährigen Karriere mit Künstlern wie B.B. King, Johnny Winter oder Champion Jack Dupree zusammen. „Er gibt dem Blues durch Dynamik, Tempowechsel und Improvisation seine ganz persönliche Note“, heißt es in der Ankündigung zum „Grand Jam“-Auftritt.

Als weiterer Stargast wird Tyree Glenn jr. erwartet. Der schwarze amerikanische Saxophonist, Sänger, Komponist und Entertainer ist seit seiner Kindheit mit der Musik und dem Showgeschäft vertraut. War doch sein Vater, Tyree Glenn Senior, der legendäre Posaunist von Louis Armstrong und Duke Ellington.

Glenn jr. spielte schon am New Yorker Broadway, absolviert Konzerttourneen sowie Radio- und Fernsehshows in Italien, Portugal und Deutschland. Er sei nicht nur ein brillanter Musiker, sondern verstehe es, jedes Publikum auch zu unterhalten und anzuheizen, versprechen die Veranstalter.

Mit Gitarrist Gregor Hilden kommt ein alter Bekannter zurück nach Achim. Laut Fachmagazin „Gitarre und Bass“ gehört er zu den besten Blues-Gitarristen im Lande. Hildens Musik lasse sich charakterisieren als eine Melange aus Soul, Blues und Swing. „Insbesondere Fans authentischer Vintage-Gitarrensounds werden begeistert sein, denn er bevorzugt einen ehrlichen Sound zwischen perlend-klar und leicht angeraut“, heißt es weiter.

Der singende Schlagzeuger Mickey Neher ist ebenfalls zurück. Er spielte in der Bluesband von Henrik Freischlader und wirkte an Studio- und CD-Produktionen sowie Liveauftritten unter anderem von Jan Harrington, Sonja Kimmons, Chris Farlowe, Paul Kuhn und Pete York mit.

Fehlt zur Grand Jam Session noch ein außergewöhnlicher Pianist. Horst Bergmeyer aus Osnabrück ist außerdem Sänger und Organist. Er gilt inzwischen als einer der gefragtesten Tastenspieler der Bluesszene. Seit 2000 hat er jährlich etwa 100 Gigs absolviert und dabei namhafte Künstler wie Sydney Youngblood, Larry Garner und andere begleitet. Er war Bandmitglied bei Gregor Hilden und der Bluesnight Band. 2001 gründete er die Band „Crimson Alley“, deren Engagements ihn zum Beispiel nach Irland, Frankreich, Spanien, Italien, Marokko, Kuba und Mexiko führten.

Und schließlich spielt natürlich Olli Gee selber mit – in der Szene ein gefragter Bassist, der schon als Sideman von Big Daddy Wilson und Hendrik Freischlader glänzte. Alle Musiker freuen sich bereits auf ihr Publikum im wahrscheinlich wieder gut gefüllten großen Saal des Kasch. Eintrittskarten sind bis 22. Dezember im Kasch-Büro oder online unter www.kasch-achim.de zu bekommen.