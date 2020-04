Granate schlägt direkt vor dem Haus ein

Achim - Von Klaus Bischoff. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs war aus dem Bahndamm, unserem schönsten Spielplatz, ein gefährlicher Ort geworden. Englische Tiefflieger griffen die Nachschubzüge der deutschen Wehrmacht an.

Plötzlich, ohne vorherigen Fliegeralarm, tauchten sie auf und beschossen die Güterwaggons, die sich im Gleisbett zwischen der Feldstraße und der Borsteler Landstraße befanden. Dabei standen die Lokomotiven immer unter einer der beiden Brücken. Es dauerte nicht lange bis wir begriffen hatten, dass Gefahr in Verzug war, wenn ein Zug in diesem Abschnitt hielt. So schnell wir konnten liefen wir dann in die Häuser an der Georgstraße, um dort Schutz zu suchen.

Der Spuk dauerte meist nur kurze Zeit, denn selten griffen die Tiefflieger mehrmals an. Ob der vorne und hinten zur Abwehr mit Vierlingsflak ausgestattete Zug getroffen war oder nicht, merkten wir daran, wie lange er dort noch stehen blieb. War eine Lok nur leicht beschädigt, wurde sie vor Ort notdürftig repariert. Bei Totalschaden forderte Bahnpersonal eine Ersatzlok beim Eisenbahnausbesserungswerk in Sebaldsbrück an.

Eines Tages, wir waren gerade mit Aufräumarbeiten im Garten beschäftigt, stoppte ein Zug mit kreischenden Bremsen. Wir sahen noch, wie die Flakbesatzung wild an ihren Kanonen drehte, da ging der Spuk auch schon los. Instinktiv schmissen wir Kinder uns flach auf den Boden und blieben wie tot liegen. Es dauerte einige Zeit bis einer so mutig war und zur Flakbesatzung des Zuges schaute. Als er sah, dass diese seelenruhig neue Munition in die Flugabwehrkanonen einlegte, sprangen wir auf und rannten schnell zum Haus. Doch wo blieb unsere Oma, die gehbehindert war und deshalb zwei Stöcke benutzte? Ihre Handstöcke lagen noch im Garten. Plötzlich rief einer: „Oma sitzt in der Küche!“ Die Angst hatte ihr offenbar Beine gemacht.

Ein Bremer, der einen Teil seiner Möbel bei uns ausgelagert hatte, und diesen Fliegerangriff miterlebt hatte, rief aus: „Ich fahre mit dem nächsten Zug zurück nach Bremen. Das ist mir hier viel zu gefährlich.“ Er konnte nicht begreifen, dass kein Fliegeralarm gegeben worden war.

Meine Schwester hatte an einem Sonntag im April 1945 Konfirmation. An die Feier kann ich mich nicht mehr erinnern, denn ich war erst sieben Jahre alt, aber an den Tag danach. Wir spielten morgens im Garten, denn die Schule war für die Anfänger geschlossen worden. Plötzlich hörten wir einen dumpfen Knall. Sofort riefen alle: „Ab in den Keller“! Als wir den Schutzraum erreicht hatten, knallte es zweimal fürchterlich. Nach einiger Zeit durften wir den Keller wieder verlassen. Wir wollten natürlich wissen, was da so geknallt hatte. In den Fußweg vor unserem Haus war eine Granate eingeschlagen und hatte ein Loch in die Hauswand gerissen und das dahinter liegende Wohnzimmer total demoliert. Alle Konfirmationsgeschenke waren beschädigt und mit einer dicken Staubschicht bedeckt. Wir Kinder heulten, wollten aber erfahren, woher der zweite Knall gekommen war. Wie sich zeigte, hatte eine weitere Granate den Dachstuhl der Tischlerei zerstört. Nachbarn kletterten in das Dachgeschoss, um nachzusehen, ob es brannte. Gott sei Dank handelte es sich „nur“ um eine „kalte Explosion“. Wir Kinder suchten anschließend die Einschlagstellen nach Granatsplittern ab. Wer den größten gefunden hatte, war der „Splitterkönig“.