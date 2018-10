Neubau der Sparkasse lässt auf sich warten

Gebaut wird auf dem früheren Scherf-Gelände am Schmiedeberg schon, aber bisher lediglich Wohnhäuser mit Tiefgaragen. Direkt am Kreisel, wo der Neubau der Kreissparkasse geplant ist, lagern derzeit nur überschüssiger Boden, Materialien und Schutt.

achim - Von Michael Mix. „Wird das überhaupt noch was mit dem Neubau der Kreissparkasse am Schmiedeberg?“ Immer mehr Achimer hegen daran Zweifel. Nicht ganz zu Unrecht. „Sicher ist das nicht, aber wir wollen bauen“, bringt Vorstandsmitglied Matthias Knak im Gespräch mit dieser Zeitung die etwas verzwickte Lage auf den Punkt.

Klar, eigentlich habe in diesem Jahr der erste Spatenstich erfolgen sollen, räumt er ein. Der Bauantrag sei auch bereits im Januar beim Landkreis Verden gestellt worden, die Genehmigung lasse jedoch noch auf sich warten. „Aber das dauert eben.“

Die Behörden sind nicht das Problem, warum sich der Bau verzögert – oder unter Umständen erst überhaupt nicht in Angriff genommen wird. Die seit Monaten laufende Ausschreibung habe bisher „unbefriedigende Ergebnisse“ gebracht, informiert Knak auf Nachfrage.

„Die Bauhandwerkerschaft zeigt sich zögerlich“, sagt er. Auf die in verschiedene Lose aufgeteilten Gewerke – vom Rohbau bis zur Außengeländegestaltung – habe es „nur sehr verhaltene Resonanz gegeben“. Die Unternehmen aus der Baubranche hätten aufgrund der mehr als guten Auftragslage offenbar wenig Interesse an dem Projekt.

„Es ist nicht hoffnungslos, aber schwierig“, fasst der Vorständler die Situation zusammen. „So etwas habe ich noch nicht erlebt.“

Beim Neubau der Kreissparkassen-Zentrale in Verden vor 15 Jahren sei es genau umgekehrt gewesen. „Da haben uns die Handwerksfirmen die Bude eingerannt.“

Längst nicht so groß wie der Verwaltungspalast in der Kreisstadt solle der Bau am Gieschen-Kreisel ausfallen. Aber natürlich sei Achim, die größte Stadt im Landkreis und mit ihrer erheblichen Wirtschaftskraft, für die Kreissparkasse ein herausragender Standort, betont Matthias Knak. Deshalb wolle das Geldinstitut auch eine siebenstellige Summe in den Neubau investieren.

Auf 2 800 Quadratmetern solle ein dreigeschossiges Gebäude, ausgestattet mit einer Tiefgarage, entstehen. Ein überdimensionierter Protzbau, der womöglich schon bald gar nicht mehr in dieser Form gebraucht werde, solle allerdings keineswegs auf dem früheren Scherf-Gelände errichtet werden, entgegnet Knak allen Kritikern, die auf den rasanten Wandel des Bankenwesens mit immer weniger benötigtem stationären Angebot verweisen.

„Der Neubau ist so konzipiert, dass er zukunftsgerecht ist“, sagt der Sparkassenobere. Es werde eine „vergleichsweise kleine Kundenhalle“ geben. Und der davon abgetrennte Selbstbedienungsbereich mit Automaten verschiedener Art könnte eines Tages, wenn die Kunden Geldgeschäfte vielleicht lieber virtuell, also ohne Bargeld, abwickeln wollten, auch anderweitig „bespielt“ werden.

Knak spricht von einer „multifunktionalen Nutzung“ des Gebäudes, dessen erstes Obergeschoss einen Versammlungsraum für 200 Personen beherbergen soll. Die passende Adresse etwa für das Wirtschaftsforum, bei dem der „Achimer Unternehmer des Jahres“ gekürt wird.

Aber ob verdiente Firmenchefs jemals in einem Haus mit Blick auf den Kreisel und das Achimer Bauernviertel ausgezeichnet werden, ist offen. Für den Neubau gebe es „keine Deadline“, sagt Knak zwar. „Als Eigentümer des Gebäudes in der Fußgängerzone müssen wir dort ja nicht ausziehen.“ Dennoch, fügt er an, werde spätestens im kommenden Jahr entschieden, ob in Achim eine neue Sparkasse gebaut wird oder nicht.

Dabei, das verhehlt die Führungskraft nicht, spielt nicht nur eine Rolle, ob die angeschriebenen Bau- und Handwerksfirmen „aus der Region“ überhaupt Angebote unterbreiten, sondern auch, zu welchem Preis. Er wolle in diesem Zusammenhang zwar nicht von einer „Schmerzgrenze“ sprechen, aber selbstverständlich müsse die Kreissparkasse, eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, auch auf die Kosten achten.

„Es gibt ein Limit“, macht Matthias Knak deutlich. „Wir bauen nicht um jeden Preis.“