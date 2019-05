Gibt es genug Hilfe für ärmere Länder?

SERIE: ANTWORTEN ZUR EUROPAWAHL Heute: Gleichberechtigung in der EU

+ Zehntklässler des Gymnasiums am Markt haben sich in einer Arbeitsgruppe intensiv mit dem Thema befasst. foto: Mix

Achim – Soziale Ungleichheit in der Europäischen Union muss bekämpft werden, ist sich die junge Expertengruppe „Gleichberechtigung von EU-Staaten“ am Gymnasium am Markt in Achim einig. Die Zehntklässler sprechen sich dafür aus, wirtschaftlich schwächere Mitgliedsstaaten zu unterstützen und einen „einheitlicheren und fairen Lohn“ innerhalb der EU uneingeschränkt zu zahlen.