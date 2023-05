Gibt es die WGA noch?

Von: Michael Mix

Zur Stadtratswahl 2021 zeigte sich die WGA um ihren Vorsitzenden Wolfgang Heckel (6. v. l.) breit aufgestellt. Johann Meyer (4. v. r.) ging danach im Streit.

Achim – Was ist eigentlich mit der WGA? Gibt es die überhaupt noch? Die Wählergemeinschaft Achim, kurz: WGA, ist nach dem Debakel bei der Stadtratswahl im September 2021, als sie lediglich ein Mandat gewann und dieses dann auch noch aufgrund eines internen Streits verlor, in der Versenkung verschwunden. Von außerparlamentarischer Opposition kann keine Rede sein.

Wenige Monate zuvor hatte die WGA noch ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert und blickte hoffnungsvoll in die Zukunft. Und nun ist sie mausetot?

„Natürlich gibt es die WGA weiterhin, und wir sehen keinen Grund, warum sie sich auflösen sollte“, antwortet Vorsitzender Wolfgang Heckel auf Nachfrage. Viel mehr verrät er jedoch nicht.

Die Mitgliederzahl sei „weiterhin stabil“. Zwölf Personen zählten derzeit zur WGA, gibt Heckel nach wiederholter Nachfrage preis.

In der Öffentlichkeit wahrzunehmen ist die überschaubare Gruppierung, die nie eine Partei sein wollte, nicht mehr. Was machen Heckel und seine Mitstreiter seit dem Niederschlag im Herbst 2021 also? „Wir verfolgen unter anderem auch nach wie vor das politische Geschehen sowie die Beschlüsse in Achim“, sagt der Vorsitzende. Nun sei es „aber nicht unsere Art, ständig jeden und alles, was im Rat der Stadt Achim beschlossen wird, über die Presse zu kommentieren“.

Etliche politische Entscheidungen, die die WGA in der vorherigen Wahlperiode mitgetragen habe, „sind immer noch aktuell und erhalten weiterhin unsere Unterstützung“, merkt Heckel an. „Als Leitfaden haben wir viele Themen aus unserem letzten Wahlprogramm, was wir entsprechend verfolgen.“

Natürlich habe die WGA „zurzeit keinen direkten Einfluss auf die Abstimmungen im Rat der Stadt Achim“, räumt der Vorsitzende ein. Doch das solle nicht so bleiben, gibt er sich kämpferisch. Die WGA sei längst noch nicht am Ende. „Wir werden gemeinschaftlich darum kämpfen, bei der nächsten Wahl wieder im Stadtrat vertreten zu sein.“

„Totgesagte leben länger“, lautet ein bekanntes Sprichwort. Aber ob die Wählergemeinschaft Achim wieder auf die Beine kommt, ist zweifelhaft. Denn die politische Konkurrenz vor Ort hat zugenommen. Bei der Wahl im September 2021 traten die AfD und die Freien Wähler an, die prompt erstmals den Sprung in den Stadtrat schafften. Auch auf Kosten der eher konservativ ausgerichteten WGA, deren Wählerreservoir sich mit dem der oben genannten Mitbewerber überschneiden dürfte.

Umso wichtiger ist es, eigenständige Positionen zu bestimmten Sachverhalten zu vertreten. Aber mit welchen Themen und Inhalten wollen Heckel und Co. beim Achimer Wahlvolk punkten?

Der Vorsitzende hält sich auch in dieser entscheidenden Frage zumindest vorerst lieber bedeckt. „Die Gründe, warum die Achimer Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme der WGA geben sollen, werden wir in Ruhe und mit Bedacht entsprechend erarbeiten, da wir gerne auch auf aktuelle Themen und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger eingehen möchten“, antwortet Wolfgang Heckel.

Der Dornröschenschlaf „seiner“ Politschar solle schon bald enden, kündigt er noch an. „Nach der Sommerpause gibt es wieder öffentliche WGA-Versammlungen.“

Die waren früher gut besucht. Es gab Zeiten, da wurde der Wählergemeinschaft förmlich die Bude eingerannt. Da galt sie manch einem als „einzige, echte, wahre Opposition“ im Achimer Politgeschehen. Aber das ist lange her. Vor mehr als 30 Jahren, als die Geschichte der WGA begann, avancierte die Gruppierung zum Sammelbecken und Hoffnungsanker von zahlreichen Einwohnern, die ein umstrittenes Bauvorhaben in der Stadt verhindern wollten.

„Kein Rathaus auf dem Marktplatz“, schallte es auf ebenjenem Anfang der 90er-Jahre Rat und Verwaltung entgegen. Eine Bürgerinitiative machte gegen den geplanten großen Neubau in Achims „guter Stube“ mobil. „Unterschriften von über 4 000 Protestlern wurden damals gesammelt“, erinnert sich Wolfgang Heckel 2021 im Gespräch mit dieser Zeitung. Aus der BI gegen den „Rathaus-Palast“ auf dem Marktplatz ist 1991 die Wählergemeinschaft Achim hervorgegangen. 30 Jahre lang mischte sie mehr oder weniger erfolgreich im politischen Geschäft der Stadt mit.

„Die WGA wollte das Rathaus am bestehenden Standort am Rathauspark erweitern“, blickt Heckel zurück, und mit dieser Aussage trat sie dann auch 1991 erstmals bei der Stadtratswahl an. „Wir haben auf Anhieb 10,1 Prozent der Stimmen erreicht, was der SPD die absolute Mehrheit gekostet hat.“

Obwohl oder weil der bei vielen Achimerinnen und Achimern seinerzeit verhasste „Glaspalast“ in der ebenfalls frisch geschaffenen Fußgängerzone gebaut worden war, steigerte die WGA bei der nächsten Wahl 1996 ihr Ergebnis, landete bei 13,9 Prozent und zog sogar mit fünf statt den zuvor vier Leuten in den ja eigentlich ungeliebten Ratssaal ein. 2001, als Heckel dazu kam, sackte sie wieder auf vier Sitze ab, 2006 ging ein weiteres Mandat verloren, und 2011 markierte mit nur noch zwei Ratsmitgliedern den vorläufigen Tiefpunkt in der Geschichte der WGA. 2016 schaffte sie dann drei Sitze im Stadtrat.

Immer wieder schwächten Überwechsler die Gruppierung, die sich als unabhängige politische Kraft sieht und damit von den Parteien abgrenzt. Karl-Heinz Lichter, Elke Bicker und Bernd Anders, der von 2006 bis 2011 die Kreistagsepisode der WGA verkörperte, gingen zur CDU, Jürgen Harder schloss sich der SPD-Fraktion an.

„Jetzt ist es aber umgekehrt gelaufen“, frohlockt Heckel wenige Wochen vor der Wahl im September 2021. Ralf Osmers, früher CDU, und Siegmund Kamrath, der der SPD angehörte, kandidierten für die WGA. Dazu sei noch Johann Meyer reaktiviert worden. „Wir müssen auf jeden Fall wieder Fraktionsstärke erreichen und streben vier Mandate an“, gibt Heckel, der seit 2003 die Fraktion führt, das Ziel vor.

Mit vier „Kernthemen“ wollte die WGA bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen: „Mit uns kein Achim-West“, „Sanierung der Radwege“, „Luftfilteranlagen für unsere Schulen“ und „Oberstufe für die IGS“.

Doch bei der Kommunalwahl geriet die WGA damit böse unter die Räder. Zwei ihrer drei Mandate im Stadtrat verlor sie. Der letzte, einzig geholte Sitz war dann kurze Zeit später auch noch futsch. Denn Johann Meyer, der diesen errungen hatte, erklärte seinen Austritt aus der WGA und bildet seitdem zusammen mit der CDU-Fraktion eine Gruppe. Vorausgegangen war ein Riesenzoff zwischen dem Abtrünnigen und dem Vorsitzenden, der seit rund zwei Jahrzehnten in der Wählergemeinschaft die Richtung vorgibt und kaum Widerspruch duldet.

Seit diesem Zerwürfnis zwischen Heckel und Meyer ist von der WGA nichts mehr zu hören. Der Vorsitzende und seine Getreuen sind abgetaucht. Auch wenn Wolfgang Heckel jetzt Lebenszeichen sendet: Die WGA ringt um ihre Zukunft.