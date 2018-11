Gezeter um Wachtelkönig – später locht der „Kaiser“ ein

Achimer Golfclub besteht seit 25 Jahren / Nach schwierigem Start hat sich viel getan

+ Für den Bau des Platzes wurden Ende der 90-er Jahre Äcker, Wiesen und Brachen mit großem Aufwand umgewandelt. - Foto: Archiv

achim - Von Michael Mix. Der Wachtelkönig, den lange kaum einer kannte, machte in den 90-er Jahren in Achim Schlagzeilen. Golfer wollten Acker- und Wiesengelände zwischen der Roedenbeckstraße und dem Wittkoppenberg in eine großflächige Sportanlage umwandeln. Naturschützer liefen dagegen Sturm, auch weil Exemplare der seltenen Vogelart dort angeblich ihr Refugium hatten. Im Herbst 1993 gründeten sieben passionierte Golfer dennoch den Achimer Golfclub. 25 Jahre später hat sich die Aufregung längst gelegt, der Verein bewegt sich in sicheren Bahnen.