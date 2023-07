Gewöhnungsbedürftiger Anblick: Achimer Windmühle ohne Galerie

Von: Christian Walter

Teilen

Die Frage, wie die Achimer Windmühle ohne ihre Holzgalerie aussieht, lässt sich nun mit diesem Foto beantworten. In der vergangenen Woche wurde das Baugerüst entfernt. © Christian Walter

Erstmals seit rund einem halben Jahrhundert steht die Achimer Windmühle ohne Holzgalerie da. Die marode Kostruktion war im Juni abgebaut worden. Nachdem nun auch das Baugerüst entfernt wurde, ist der gewöhnungsbedürftige Anblick sichtbar. 2024 wird eine neue Galerie aufgebaut.

„Ich bin gespannt, wie sie dann aussieht“, hatte Falk Rossol-Vöge, stellvertretender Vorsitzender des Vereins zur Erhaltung der Achimer Windmühle, am 20. Juni gesagt, als diese Zeitung über den Abriss der maroden Galerie der Achimer Windmühle berichtet hatte. So wie ihm ging es sicher vielen Achimerinnen und Achimern, die im Anschluss an dem Wahrzeichen der Stadt vorbeikamen.

Bislang verwehrte noch ein mächtiges Baugerüst den Blick auf die 1761 erbaute Mühle ohne ihre rund ein halbes Jahrhundert alte Holzgalerie, die die Zimmerei Suhr aus Blender im Juni innerhalb von zwei Tagen abgerissen hatte, nachdem Schadstellen an den morschen Balken erkannt worden waren. Das gesamte Areal war daraufhin zur Sicherheit gesperrt worden, Veranstaltungen wurden abgesagt.

Nicht nur an den zuvor identifizierten Schadstellen zeigte sich der marode Zustand. Rings um die Galerie wurde morsches Holz gefunden. © Archiv / Christian Walter

Im Laufe der vergangenen Woche wurde das Gerüst nun wieder abgebaut und das obige Foto zeigt das Ergebnis. Ein gewöhnungsbedürftiger Anblick, der nun jedoch rund ein Jahr lang zum Stadtbild gehören wird. Dann soll eine neue Galerie aus Eichen-Kernholz aufgebaut werden.

Der Pfingstfrühschoppen, der in diesem Jahr leider ausfallen musste, wird am 20. Mai 2024 nachgeholt.

Wie Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld, der zugleich auch Vorsitzender des Vereins zur Erhaltung der Achimer Windmühle ist, am Wochenende auf Nachfrage mitteilte, ist der Wiederaufbau im kommenden Jahr so terminiert, dass am Pfingstmontag 2024, zugleich Deutscher Mühlentag, rund um das Achimer Wahrzeichen eine bedeutsame Veranstaltung wieder stattfinden kann: „Der Pfingstfrühschoppen, der in diesem Jahr leider ausfallen musste, wird am 20. Mai 2024 nachgeholt.“

Der morsche Holzbalkon der Achimer Windmühle wurde am 19. und 20. Juni abgebaut. Nicht nur an den zuvor identifizierten Schadstellen zeigte sich der marode Zustand. Rings um die Galerie wurde morsches Holz gefunden. Archiv © Archiv / Christian Walter

Dieser traditionsreiche Termin war in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen kurzfristig gestrichen worden, weil das Areal rund um die Mühle für Besucherinnen und Besucher komplett gesperrt wurde. Auch alle weiteren Veranstaltungen rund um und in dem Gebäude wie Hochzeiten oder Führungen wurden abgesagt. Der Pfingstfrühschoppen soll im Mai kommenden Jahres auf jeden Fall stattfinden, dann ohne Holzgalerie. „Anfang Juni 2024 wird das Gerüst wieder aufgebaut und dann beginnt der Wiederaufbau der neuen Galerie“, kündigt Ditzfeld an.

Nach dem Abriss der Galerie wird der Außenbereich des Achimer Wahrzeichens in den kommenden Tagen wieder hergerichtet. © Christian Walter

Wann in der näheren Zukunft, nachdem das Baugerüst nun erst einmal verschwunden ist, die Mühle wieder von der Öffentlichkeit genutzt werden kann, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. „Wir werden jetzt erst mal den Außenbereich wieder hübsch machen, Rasen erneuern und so weiter“, so Rainer Ditzfeld. Parallel werde geprüft, welche Veranstaltungen zu welchen Terminen dann demnächst durchgeführt werden können. Genauere Informationen dazu werden Mühlenverein und Stadtverwaltung noch bekannt geben.