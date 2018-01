Gewinner gesucht

Achim - Die Rotary Stadttombola sucht immer noch den Besitzer des ersten Gewinnloses, der das Auto gewinnen würde. Nach dem augenblicklichen Stand würden die Besitzer des zweiten, dritten und achten gezogenen Loses die drei Hauptgewinne erhalten, nämlich den VW Up!, das Musical-Wochenende in Hamburg sowie die beiden Flugtickets zu den Seychellen. Diese Losbesitzer haben sich nämlich bereits gemeldet.

Aber auch die Besitzer der Lose mit den Nummern

01 No 002355; 01 No 006613; 01 No 017220; 01 No 007616 und 01 No 012366

haben unter Umständen noch Chancen auf einen dieser Gewinne. Deshalb werden sie gebeten, bei der Tombola unter der Achimer Telefonnummer 910 200 anzurufen und dort ihre Ansprüche anzumelden.

Auch die Besitzer von anderen normalen Gewinnen können bei der genannten Telefonnummer anrufen und einen Termin zur Gewinnabholung ihres Kleingewinns verabreden.

Am Samstag der nächsten Woche, dem 14. Januar, verfallen alle nicht abgeholten Gewinne.