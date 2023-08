Einbruch bei Erträgen aus Gewerbesteuer

Von: Michael Mix

Teilen

Amazon ist mit dem Logistikzentrum im Uesener Feld der größte Arbeitgeber in Achim, aber nicht der größte Steuerzahler. © bartz

Achim – Das Jahresergebnis 2022 mit 3,5 Millionen Euro minus unter dem Strich sei „erschreckend“, urteilte Volker Wrede (CDU), Vorsitzender des Finanzausschusses des Stadtrats, in der Sitzung am Montag im Ratssaal. Achim müsse seine Ausgaben verringern, „den Fokus künftig auf den Kosten haben“, mahnte postwendend Kämmerer Peter Hollwedel.

Der Bericht für das erste Halbjahr 2023 zur Finanzsituation der Stadt trägt ebenfalls dazu bei, dass sich Politik und Verwaltung alarmiert zeigen. „Der bereits negativ geplante Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2,1 Millionen Euro wird sich um weitere 3,3 Millionen Euro verschlechtern“, beklagte Wrede.

Die Kämmerei sieht die Stadt vor „finanzielle Herausforderungen“ gestellt. Und prognostiziert anhand aktueller Berechnungen: „Der Haushaltsplan schließt für das Jahr 2023 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 5,6 Millionen Euro ab.“

Ein wesentlicher Grund für die größer werdende „rote Zahl“ ist der Rückgang bei den Erträgen der Stadt aus der Gewerbesteuer. „Jüngste Rekordergebnisse von rund 28 Millionen Euro sind derzeit nicht drin“, machte Hollwedel deutlich. Ganz im Gegenteil: In diesem Jahr werde die Stadt bei dieser Einnahmequelle voraussichtlich rund drei Millionen Euro weniger verbuchen können als im Haushalt veranschlagt.

Kämmerer Hollwedel verriet in der Sitzung auch, warum das so ist. „Der bisher größte Steuerzahler in Achim wurde nach hinten durchgereicht.“ Wie üblich, nannte er den Namen der Firma, und auch die Größenordnung des finanziellen Einbruchs und den Grund dafür nicht. „Außerdem haben wir einen fast siebenstelligen Betrag an ein Unternehmen zurückerstattet“, informierte der führende Verwaltungsmitarbeiter.

Auf der anderen Seite stiegen die Ausgaben. Auch die Stadt leide natürlich unter anderem unter den galoppierenden Energiekosten.

Von den für 2023 geplanten Investitionen in Höhe von 25 Millionen Euro werde längst nicht alles umgesetzt werden, sondern wohl nur rund 73 Prozent. „Die geringere Abarbeitung resultiert auch aus der gesamtwirtschaftlichen Lage, die den Bezug von Rohstoffen und die Verfügbarkeit von Bauleistenden und Dienstleistern erschwert“, erläutert die Kämmerei. „Entsprechend sind hier zunächst Minderausgaben in Höhe von rund sieben Millionen Euro zu erwarten.“

Jürgen Striedieck (CDU) warf ein, dass es im Hinblick auf einen ausgeglichenen Haushalt sicher hilfreich wäre, wenn die Stadt generell bei den Investitionen spare. „Aber dann nicht nur verschieben, sondern ganz streichen“, erwiderte Hollwedel. Denn jede Investition ziehe ja auch Folgekosten nach sich, sei es für den Betrieb eines neugebauten Kindergartens oder die Unterhaltung einer frisch angelegten Straße.

Immerhin waren der Kämmerei zufolge im ersten Halbjahr keine Kreditaufnahmen notwendig. Aber: „Aufgrund der reduzierten Erträge werden im zweiten Halbjahr die liquiden Mittel für die Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit benötigt.“ Und Investitionen seien nun lediglich mit Hilfe von Krediten möglich.

Auch das schon lange ins Stocken geratene Großprojekt Achim-West, bei dem südlich des Bremer Kreuzes ein 90 Hektar großes Gewerbegebiet entstehen soll, geht ins Geld. Die Bilanz der Achim-West-Entwicklungsgesellschaft (AWE) weist für das vergangene Jahr einen Fehlbetrag von 16 000 Euro aus.

Und die Situation wird nicht besser: Die Kosten für Darlehen, die für Grundstücksankäufe aufgenommen werden müssten, verteuerten sich infolge steigender Zinsen, erklärte Hollwedel, der auch AWE-Geschäftsführer ist.

Das Vorhaben steht offenbar mehr denn je auf der Kippe. „Die Liquidität ist eigentlich nicht mehr vorhanden, um die laufenden Kosten zu decken“, stellte Peter Hollwedel fest. Die Zukunft des Projekts Achim-West sei „ungewiss“.