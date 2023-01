Gewalt gegen Einsatzkräfte: Intensität und Respektlosigkeit nehmen zu

Von: Lisa Duncan

Mit Blaulicht fährt ein Rettungswagen zum Einsatzort. Wie die Berichte aus der Silvesternacht in Berlin gezeigt haben, werden Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdiensten nicht immer freundlich begrüßt, sondern vereinzelt auch angegriffen. © dpa

Achim – Es sind Bilder, die fassungslos machen: Während ein Rettungswagen versucht, sich den Weg durch die nächtlichen Straßen zu bahnen, wird er durch gezieltes Abfeuern von Pyrotechnik in seiner Weiterfahrt behindert. Feuerwehrleute und Polizisten berichten, dass sie mit Flaschen und Steinen beworfen wurden. Die Angriffe auf Rettungskräfte in der Silvesternacht in Berlin haben ein bekanntes Problem wieder in die Öffentlichkeit gerückt: Nicht immer werden die oft ehrenamtlich Helfenden freundlich empfangen, sondern leider auch verbal oder körperlich angegriffen.

Obgleich es im Achimer Raum zu Silvester relativ ruhig blieb, sind auch hier die Einsatzkräfte immer mal wieder solchen Situationen ausgesetzt, sagt der Achimer Polizeichef Simon Grommisch. Im Polizeikommissariat Achim, zu dem auch die Polizeistationen Thedinghausen, Oyten und Ottersberg gehören, habe es 2021 insgesamt 20 Angriffe auf Polizeibeamte gegeben. Laut Grommisch ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Für 2022 liegen noch keine Zahlen vor. Grommisch spricht aber von einem „landesweiten Trend seit Jahren“ und ergänzt: „Mein persönlicher Eindruck ist, dass die Respektlosigkeit zugenommen hat“.

Meist seien die Angreifer unbewaffnet, jedoch nicht immer: Grommisch berichtet von einem Einsatz aus dem Vorjahr, als ein Mann eine Beamtin am Einsatzort mit einer zwei Meter langen Holzlatte bewarf und sie dadurch am Hinterkopf verletzte. „In solchen Situtionen wird einem bewusst: Es gibt keine Sicherheit mehr“, betont Grommisch. Und das obwohl Polizeibeamte in Deeskalationstrainings und anderen Übungen intensiv auf brenzlige Situationen vorbereitet werden.

Diese Fähigkeiten mussten Beamte des Polizeikommissariats Achim erst am Neujahrstag wieder beweisen, als sie von einem stark betrunkenen Autofahrer beleidigt wurden, gerade nachdem sie die Silvesternacht mit Einsatz bei einem tödlichen Verkehrsunfall in Emtinghausen überstanden hatten.

Ähnliche Situtationen kennt Frank Wenzlow, Rettungssanitäter und Gründer des Ambulance Service Nord (ASN) mit Sitz in Bücken, schon lange: „Das gab es schon, als ich in Achim noch bei der Feuerwehr war.“ Der gebürtige Achimer engagierte sich schon in der Jugendfeuerwehr Achim, ließ sich bei der Bundeswehr zum Rettungssanitäter ausbilden und übte diesen Beruf jahrelang unter anderem beim Deutschen Roten Kreuz in Verden aus. „Früher gab es mehr Dankbarkeit, heute wird vieles für selbstverständlich genommen“, schildert Wenzlow. Die Gewalt gegen Einsatzkräfte sei zwar kein neues Phänomen, aber die Intensität habe zugenommen. Wenzlow zufolge sind dies Auswüchse einer „Entwicklung, die auch abzusehen war“, sagt er in Richtung Politik. Ein Böllerverbot zu fordern, sei bloßer Aktionismus. „Die Leute, die auf Krawall aus sind, hält man damit nicht ab“, findet Wenzlow. Zum Jahreswechsel 2021/22, als der private Gebrauch von Feuerwerkskörpern verboten war, seien ihm junge Leute begegnet, die stattdessen mit Schreckschusswaffen in die Luft geschossen hätten – auf dem Land. „Wir tun so, als ob das nur in großen Städten ein Problem ist. Aber in Bruchhausen-Vilsen wird geböllert, bis die Heide wackelt.“ Sinnvoller findet Wenzlow Maßnahmen, um bei Angriffen die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen zu können: „Body-Cams für Einsatzkräfte sollten längst Pflicht sein.“

Die Ursachen für die Respektlosigkeit gegen Einsatzkräfte seien vielschichtig, glaubt Polizeichef Grommisch: „Es gibt keine sachliche Erklärung, warum jemand so agiert.“ In der konkreten Situation spiele meist der Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln eine Rolle. Zudem finde allgemein eine Abstumpfung bei gesellschaftlichen Umgangsformen statt: „Ich will die sozialen Medien nicht verteufeln, aber es fällt auf, dass die Sprache dort immer respektloser wird.“ Darum könne die Polizei zu einer Lösung nur beitragen, glaubt Grommisch. „Das muss man gesamtgesellschaftlich lösen.“ Die Polizei bemühe sich, bürgerorientiert zu denken und „ohne Anlass mit den Leuten ins Gespräch zu kommen“ – etwa über Kontaktbeamte oder Präventionsprojekte an den Schulen. Auf der anderen Seite seien Polizei und Justiz besonders gefordert, gegen Täter durchzugreifen.

Frank Wenzlow sieht als Hauptgrund einen allgemeinen Trend zur Rücksichtslosigkeit – „diese Spaß- und Fun-Gesellschaft“. Ein Problem sei auch die unrealistische Darstellung von Einsatzkräften im Fernsehen. „Viele Leute wissen nicht, dass das bei der freiwilligen Feuerwehr ganz normale Leute sind, die man gerade vom Sofa geholt hat.“ Diese Ahnungs- und Gedankenlosigkeit finde ihren Ausdruck, wenn Leute nachts um drei wegen Bagatellen den Rettungsdienst riefen. Er warnt jedoch davor, die Ursache in der kulturellen Herkunft der Täter zu suchen.

Gegensteuern könne die Politik mit mehr Anerkennung für das Ehrenamt, etwa durch Vergünstigung bei einer Haftpflichtversicherung. Die Ehrenamtskarte gelte nur für den jeweiligen Wohnort, das sei zu bürokratisch. Darüber hinaus sei Aufklärung notwendig, Abschottung keine Lösung – wie etwa durch Sichtschutzwände gegen Gaffer am Unfallort. „Es ist nicht in Ordnung, wenn Einsätze durch Gaffer behindert werden, aber man sollte transparent bleiben“, so Wenzlow. Hier gingen die Feuerwehren im Landkreis Verden mit einer sehr guten Pressearbeit voran. Und auch soziale Medien sollten die Ehrenamtlichen als Info-Kanäle im Blick haben, findet Frank Wenzlow.