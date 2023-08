Informationen für alle: Gesundheitsmesse mit Jobbörse soll Anbieter und Interessenten zusammenbringen

+ © Baucke Rainer Ditzfeld (v.l.), Maike Seyfried und Frank Bergs stecken in den Vorbereitungen zur Gesundheitsmesse im November im Achimer Kasch. © Baucke

Die Vorbereitungen für die Gesundheitsmesse am 12. November im Achimer Kasch laufen auf Hochtouren, nächste Woche beginnt die Bewerbungsphase.

Achim – Zwischen Geburt und Tod liegen unzählige unterschiedliche Bedarfe an gesundheitlicher Versorgung. Die ganze Bandbreite ist am Sonntag, 12. November, im Achimer Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) zu erleben: Bei einer Gesundheitsmesse mit Jobbörse bringen die Veranstalter Anbieter für Leistungen rund um das Thema Gesundheit und die Achimer Bürger zusammen. „Es geht darum, zu informieren, zu beraten und zu vernetzen“, betont Frank Bergs.

Bergs hat sich vor einiger Zeit als damaliger Präsident der Achimer Lions mit der Idee, die Gesundheitsmesse wieder aufleben zu lassen, an Meike Seyfried vom Kasch gewandt. Zuletzt hatte es 2015 eine ähnliche Veranstaltung dort gegeben. Damals noch als kommerzielle Messe konzipiert, für die das Kasch lediglich die Räume vermietet hatte. Jetzt ist das Kasch selbst mit der ehrenamtlichen Unterstützung Bergs Veranstalter – und kommt zudem mit neuem Konzept. „Das individuelle Empfinden von Gesundheit hat sich in der Zeit von 2015 bis heute verändert“, ist Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld, der zugleich Schirmherr der Gesundheitsmesse ist, überzeugt. „Beispielsweise hat die Work-Life-Balance inzwischen eine ganz andere Bedeutung.“

Zeigen, welche Dienstleister Achim zu bieten hat, ist ein Anliegen des Projekts. „Es gibt etliche Themen, die die Menschen derzeit beschäftigen, „sehr zentral geht es dabei um Demenz und Alzheimer, Long Covid sowie Sport und Bewegung“, sagt Bergs. „Da suchen die Menschen nach Informationen.“ Dass der Bedarf nach einer Zusammenführung in diesem Format da ist, davon sind die Veranstalter überzeugt: „Es gibt sehr viele hier, aber viele wissen zum einen voneinander nichts. Zum anderen kennen auch die Bürger sie nicht.“

Bei der Recherche für die Messe hatte Bergs einige Überraschungen erlebt: „Man glaubt nicht, wie viele Ernährungsberater es gibt, darunter sogar welche, die auf vegane Ernährung spezialisiert sind.“ Aber auch andere Bereiche hatten Unerwartetes auf Lager: „Es gibt immer mehr Angebote in Sachen Stressmanagement sowie bei alternativen Heilverfahren. Da haben sich ganz neue Dienstleistungssektoren entwickelt.“

Mitmachaktionen und Vorträge

Allerdings ginge es nicht darum, lediglich bei den einzelnen Ausstellerständen zu zeigen, wo etwas ist, sondern die Menschen dort aktiv zu beraten und sich zu präsentieren. Dafür sind Stände in den Größen zwei mal zwei sowie zwei mal vier Meter geplant. Zugleich haben die Aussteller die Möglichkeit zu Mitmachangeboten und Vorträgen. „Das Kasch ist an diesem Tag komplett für die Gesundheitsmesse geblockt“, erklärt Maike Seyfried. „Vorträge sind im Blauen Saal, die Stände stehen im Großen Saal sowie im Foyer und für die einzelnen Mitmachangebote haben wir die kleinen Räume.“ Alles ist möglich, betonen die Veranstalter, egal ob Yoga- und Meditationsangebot, oder der Arzt, „der einen Hörtest anbietet“, so Bergs.

Ein aus Sicht der Veranstalter wichtiger Aspekt ist zudem die Jobbörse: „Wir haben einen großen Personal- und Fachkräftemangel in diesem Bereich. Die Aussteller haben daher die Möglichkeit, sich nicht nur als Dienstleister, sondern auch als Arbeitgeber zu präsentieren. Daher lässt sich so eine Messe toll mit einer Jobbörse kombinieren“, ist Bergs überzeugt. Das sieht auch Ditzfeld so: „Natürlich ist es gut, das Angebot Achims zu zeigen. Aber zugleich können wir hier Tür und Tor für junge Menschen öffnen, diese Berufe präsentieren und zeigen, was alles möglich ist – als Angesteller oder Selbstständiger.“

Eintritt ist kostenlos

Insgesamt 280 Adressen potenzieller Aussteller aus allen Nischen des Gesundheitswesens ausschließlich im Achimer Stadtgebiet hat Bergs zusammengetragen, zu Beginn kommender Woche sollen sie ein Schreiben der Veranstalter erhalten, ab Mittwoch, 23. August, ist es dann möglich, sich für einen Stand bei der Gesundheitsmesse zu bewerben. Auch die örtlichen Vereine wollen die Veranstalter ins Boot holen, „gerne mit Mitmachaktionen“, hofft Bergs. „Wenn beispielsweise eine Kindergruppe etwas vorführen möchte. Damit noch etwas Leben in die Sache kommt.“ Auch, wer etwas aus dem Gesundheitsbereich anbietet und noch nicht auf dem Radar der Veranstalter ist, kann sich für die Gesundheitsmesse im Kasch anmelden.

Geplant ist, eine geringe Standgebühr zu erheben, „dabei sollen damit nur die Kosten gedeckt werden, es ist keine gewinnorientierte Veranstaltung“, macht Bergs deutlich. Denn der Eintritt für die Besucher ist kostenlos. „Da soll es keine Hemmschwelle geben“, betont Ditzfeld. „Wir wollen von Jung bis Alt alle ansprechen.“ Und wer weiß – kommt das Konzept der Gesundheitsmesse bei den Achimern an, ist eine Wiederholung in zwei Jahren nicht ausgeschlossen.