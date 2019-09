Gesunde Schulverpflegung aus der Region

Für frische Bio-Kost in Mensa

+ © Mix Legen sich für gute Ernährung ins Zeug: Marie Pigers, Paul Brandt, Kerstin Albes-Bielenberg, Gesa Kipsieker. © Mix

Achim - „Meiner Tochter schmeckt das Essen in der Schulmensa nicht.“ Das, was erst gestern wieder ein Vater beklagte, soll sich ändern. Der in Achim neugegründete Verein „Besser essen“ hat sich das auf die Fahnen geschrieben. Und mit der örtlichen IGS eine Verbündete gefunden. Bei einem Aktionstag am Freitagnachmittag unter dem Motto „Gemeinsam essen“ fanden die Besucher auf dem Schulhof Stände mit gesunder, regional erzeugter und zugleich schmackhafter Kost vor, zudem gab es Informationen zum Thema Ernährung, während andere Schüler Hochgärten und das selbstgebaute Modell einer „Traummensa“ präsentierten oder der Verein Sofa mit Graffiti-Sprühen lockte.