Gesichtsmasken gefragt wie nie

Gesichtsmasken sind gefragt wie nie. Nachdem nun auch in Niedersachsen vom kommenden Montag an das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes in Läden sowie in Bussen und Bahnen vorgeschrieben ist, setzte ein Ansturm auf die Verkaufsstellen ein. Die Schneiderei von Musa Ögün veräußerte am Mittwoch bis zum frühen Nachmittag rund 200 Behelfsmasken, die vor dem Coronavirus schützen sollen. Olaf Kolze nahm gleich vier zum Stückpreis von fünf Euro mit. text und Foto: mix