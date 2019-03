Gesetzeshüter wie im Bilderbuch

Polizei Achim organisiert Malwettbewerb an Achimer Grundschulen / 22 Preise vergeben

+ Von Kindern umringt sind Kontaktbeamtin Katja Brammer sowie Schulleiterinnen Claudia Nobis (Astrid-Lindgren-Schule) und Bärbel Haverkamp (Grundschule Uphusen), die sich über die Bildervielfalt zum Thema Polizei sehr freuten. Foto: duncan

Achim - Von Lisa Duncan. Für viele ist sie der „Freund und Helfer“, andere denken eher an Hubschrauber oder Handschellen. Mehr als 100 Bilder kamen jetzt bei einem Malwettbewerb der Polizei an allen Achimer Grundschulen zustande. Die Idee zu der Aktion hatte Kontaktbeamtin Katja Brammer. Die 22 besten Bilder wurden am Dienstagvormittag in der Astrid-Lindgren-Schule prämiert. Jede Grundschule war mindestens einmal vertreten.