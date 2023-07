Geselligkeit statt Einsamkeit: Das Clüverhaus ist beim dritten „Sabbelnachmittag“ rappelvoll

Von: Anne Leipold

Teilen

Bei Kaffee und Kuchen können sich die Senioren ungezwungen kennenlernen. © Anne Leipold

Beim dritten „Sabbelnachmittag“ im Clüverhaus war das Café bis auf den letzten Platz besetzt. Das Angebot von Vera Holstein für Menschen über 65, die neue Kontakte knüpfen, Leute für gemeinsame Aktivitäten suchen oder einfach nur sabbeln wollen, ist ein voller Erfolg.

Christa und Gudrun kennen sich seit der Schule. Sie sind beide über 80 Jahre alt und auf der Suche nach neuen Kontakten. Deshalb sind sie ins Clüverhaus gekommen. Hierhin hat Vera Holstein diejenigen eingeladen, die 65 Jahre und älter sind, alleine leben und jemanden für Spaziergänge, zum Fahrradfahren, fürs Kino, Theater oder einfach Sabbeln suchen. Ein Angebot, das enormen Anklang findet, denn das Café ist rappelvoll. Stühle müssen extra herangeschafft werden, damit alle einen Platz an den Tischen finden. Fast 80 Menschen zählte die Organisatorin beim dritten Treffen. Der Termin ist immer gleich: am ersten Samstag im Monat ab 15 Uhr.

Man hört, wie viel sich die Menschen zu erzählen haben, das hört gar nicht auf.

„Da kann man mal sehen, wie viele Menschen alleine sind“, bemerkt Christa. Teller mit großen Tortenstücken werden gebracht, dazu ein Kännchen Kaffee oder Tee. Zu fünft sitzen sie am Tisch und lernen sich langsam kennen. „Man hört, wie viel sich die Menschen zu erzählen haben, das hört gar nicht auf“, stellt Christa fest. Der Raum ist von Stimmengewirr erfüllt. Sie wollte erst einmal schauen, wie es hier so ist. Manche Freunde sind krank, manche an Familie und Enkel gebunden, einige leben nicht mehr, erzählt sie. Darum sucht sie neue Kontakte für gemeinsame Unternehmungen. „Ich möchte jemanden finden, bei dem die Chemie stimmt, hier kann ich jemanden persönlich kennenlernen und einen persönlichen Eindruck bekommen.“ Mit steigendem Alter sei es schwieriger, neue Menschen kennenzulernen. „Wir werden immer mehr ausgegliedert und es bleiben nicht mehr viele übrig“, sagt sie.

„Ich bin schon froh, wenn mich jemand sieht, man wird gar nicht mehr wahrgenommen“, findet auch Gudrun. Dabei sei es wichtig für die Psyche und Gesundheit, jemanden zu treffen und zu sprechen, sagen beide. „Es kommt darauf an, wie man auf andere zugeht“, vermutet Heide, die ihren Hund dabei hat und ebenfalls jemanden für Unternehmungen sucht. Für das Seniorencafé in ihrem Ort fühlt sie sich noch zu jung, deshalb kam sie nach Achim. Neben ihr sitzt Gerlinde, die schnell mit ihrer Sitznachbarin ins Gespräch kommt. „Ich glaube, wir haben uns einfach was zu erzählen.“

Es ist nicht nur, dass Ältere nicht gesehen werden, sondern übersehen. Sie fühlen sich in vielen Situationen benachteiligt und dadurch nicht wahrgenommen.

Mit so viel Anklang hat Vera Holstein nicht gerechnet. „Daran wird klar, dass es noch genug Menschen gibt, die alleine sind und das nicht nur am Wochenende.“ Sie hat bewusst keine große Tafel für alle gebildet. In kleinen Gruppen könnten sie sich besser kennenlernen, Interessen austauschen und Dinge, die sie auf dem Herzen haben, leichter ausgesprochen werden. „Es ist nicht nur, dass Ältere nicht gesehen werden, sondern übersehen. Sie fühlen sich in vielen Situationen benachteiligt und dadurch nicht wahrgenommen“, bestätigt Vera Holstein Christas und Gudruns Erfahrungen. „Wenn man heute alleine in ein Restaurant geht, hat man das Gefühl, schief angeguckt zu werden.“ Mit dem Sabbelnachmittag möchte sie dem entgegenwirken – und scheint damit Erfolg zu haben. Eine Frau an Holsteins Tisch ist seit zwei Jahren alleine. Sie ist sehr aktiv, fährt gerne in den Urlaub. Doch die Begleitung fehlt. Auf den Reisen treffe sie kaum Alleinstehende. Hier hat sie schnell Kontakt gefunden. „Ich bin nicht das letzte Mal hier.“

Heinz Olliges unterstützt Vera Holstein künftig bei den Nachmittagstreffen zum Sabbeln im Clüverhaus. © -

Inzwischen wird Holstein von Heinz Olliges bei der Organisation unterstützt. Er war beim ersten Treffen dabei und der einzige Mann unter zwölf Frauen. Doch schon zum zweiten Treffen kamen 55 Senioren. Viele sind bereits zum dritten Mal hier. Ihm gefällt, dass die Menschen an dem Ort zusammenkommen, Gespräche führen, sich kennenlernen und gemeinsam was unternehmen. Immer wieder wird Holstein von Teilnehmenden angesprochen, die sagen, wie schön sie es fanden und dass sie wiederkommen werden. Eine Besucherin des Cafés versucht einen der begehrten Info-Flyer für ihre Mutter zu ergattern, um ihr mehr von dem Angebot zu erzählen. Auch Christa und Gudrun werden wiederkommen, sagen sie beim Abschied. Dann haben sie eine neue Gelegenheit zu sabbeln, neue Kontakte zu knüpfen, Begegnungen zu vertiefen – und für Holstein erfüllt sich der Wunsch, „dass die Menschen für sich wieder einen Sinn finden.“

Termin-Info

Das nächste Treffen im Clüverhaus findet am Samstag, 5. August, ab 15 Uhr statt. Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung im Café notwendig unter Telefon 04202 / 953999.

Von Anne Leipold