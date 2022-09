Geschäftsleute in Achimer City sparen in Energiekrise an Beleuchtung ihrer Verkaufsräume

Von: Judith Tausendfreund

Heidi Franz spürt die steigende Nachfrage nach günstigen Sachen im Shop von Terre des Hommes. Immer mehr suchten dort nach gebrauchter Kleidung. © Tausendfreund

Achim – Die steigenden Energiekosten bereiten vielen Menschen Sorgen. Jeder versucht, bestmöglich Strom und Gas zu sparen. Das gilt auch für die Geschäftsleute in der Achimer Fußgängerzone. Viele Ladenbesitzer reduzieren die Beleuchtung ihrer Schaufenster. Die Stimmung ist zum Teil angespannt. „Niemand weiß momentan, wo das endet, das ist das Problem“, formuliert Uwe Rohde, der mit seiner Frau das Geschäft „Incorio Lederwaren“ betreibt.

Angst im klassischen Sinne habe er zwar nicht vor dem anstehenden Winter, Sorgen mache er sich dennoch. Reagiert hat das Duo schon: „Wir haben abends die Schaufensterbeleuchtung ausgestellt und tagsüber nutzen wir sie nur, wenn es draußen zu dunkel wird“, schildert Rohde.

Auch in den Geschäftsräumen, die zudem eine kleine Werkstatt beinhalten, brennen nun weniger Lampen. „Man überlegt eben bei jedem Licht, ob das jetzt leuchten muss oder ob man darauf verzichten kann“, so Rohde.

Kritik äußert er an der Achimer Verwaltung. „Wir vermissen eine Reaktion der Stadt.“ Er habe den Eindruck, dass sich die Verwaltung und auch der Bürgermeister wenig für die Sorgen des Einzelhandels interessieren.

In den vergangenen zwei Jahren habe sein Geschäft unter der Pandemie bereits stark gelitten. „Durch die Energiekrise wollen die Menschen aktuell kaum Geld ausgeben – und das merken wir“, so Rohde weiter. Den Kopf hängen lassen will er aber nicht, er bleibe stattdessen zuversichtlich. „Wir wollen hier weitermachen und haben schon viele gute Ideen, um das zu realisieren.“

Auch Ramona Napp von „Vabene Damenschuhe“ spart bereits am Licht. „Wir haben einen hinteren Verkaufsbereich, den lassen wir im Dunkeln, solange keine Kunden hier sind“, schildert sie. Die Schaufensterbeleuchtung schalte sie nur noch in den Zeiten an, die ihr von der Versicherung vorgeschrieben werden. Im Bereich der Außenbeleuchtung lässt sie die Beleuchtung der Logos aus. „Die Heizung haben wir aktuell noch nicht an“, sagt Napp. „Wir hoffen alle auf einen milden Winter, in dem wir dennoch viele warme Schuhe verkaufen. Wir hoffen, dass wir das schaffen und wollen uns auch nicht verrückt machen lassen.“

Dieter Willhelm und seine Frau Claudia führen in direkter Nachbarschaft die „Viva Damenmoden“.

Uwe Rohde wünscht sich mehr Unterstützung von der Stadtverwaltung. © Tausendfreund

„Von den Stadtwerken haben wir noch keinerlei Information erhalten, aber wir reagieren nun schon aus eigener Initiative“, sagt der Geschäftsbetreiber. Auch Willhelm hat schon einige Strahler ausgeschaltet. „Manche Lichter schalten wir nur an, wenn Kunden in den Laden kommen.“

Nachts wird die Außenbeleuchtung abgeschaltet. „Wir müssen das reduzieren, aber: Licht lockt Leute, dieses Sprichwort gilt immer noch, und wir müssen das auch im Auge behalten“, so der Geschäftsmann.

Den täglichen Nachrichten folgt er nicht mehr. „Im Moment gehen Sprüche durchs Internet, dass man im Handwerk einen Meisterabschluss braucht und in der Politik eben nicht – da ist schon etwas dran“, findet Dieter Willhelm.

Mirja Hehenberger von Scarpovino sieht steigende Produktionskosten auf die Branche zukommen. © Tausendfreund

Mirja Hehenberger betreibt das Schuhgeschäft Scarpovino, und auch sie macht sich Gedanken darüber, wie es weitergehen soll: „Für unser Ladengeschäft halte ich die Situation für noch tragbar, aber auch in der Produktion gehen die Kosten nach oben und damit auch die Preise“, weiß sie. Allerdings seien die Kunden nicht gewillt, diese Preise zu bezahlen – eben wegen der hohen Energiepreise, die alle tragen müssen. „Die Gehälter werden ja nicht angepasst, das ist problematisch“, findet Hehenberger.

Die steigenden Kosten für ihr Ladengeschäft kann sie noch nicht absehen, obwohl es vor wenigen Tagen erst ein Gespräch mit dem Vermieter gab. Denn eine Heizung in ihren Räumen ist nicht optimal angebracht. „Jetzt kommt es darauf an, ob wir einen milden oder einen harten Winter bekommen – aktuell ist das alles sehr spekulativ“, beschreibt sie ihre Gedanken mit Blick auf die steigenden Energiepreise. „Wenn wir hier alle die Lichter ausmachen, dann bleiben die Städte in Zukunft im Dunkeln“, betont sie aber auch.

Zudem wäre der Einbruchschutz dann schlechter. „Das wiederum wird auch den Versicherungen nicht gefallen. Auch muss man sagen: Wir Geschäftsleute leben vom Schaufenster“, sagt sie. Gerade im Winter, wenn es schon früh dunkel ist, müsse das Schaufenster beleuchtet sein.

Der Kleiderladen von Terre des Hommes an der Achimer Brückenstraße ist kein klassisches inhabergeführtes Geschäft, doch auch dort sind die Preissteigerungen angekommen. „Auch wir müssen jetzt für die Heizung und den Strom mehr bezahlen“, erklärt Heidi Franz. Kunden zahlen dort nun etwas mehr als früher. Ein Pullover, der früher zwei Euro kostete, wird jetzt für drei Euro angeboten. „An der Beleuchtung sparen wir eh schon immer, unsere kleinen Erhöhungen akzeptieren aber alle.“

Die gestiegenen Energiekosten merken die Kräfte der Achimer Gruppe von Terre des Hommes allerdings auch daran, dass der Zustrom an Käufern immer größer wird. „Vor allem viele Familien mit Kindern kommen.“ Ein Renner seien Spielsachen.

„Wir werden inzwischen oft gefragt, ob wir nicht häufiger aufmachen können, aber das schaffen wir nicht, weil wir an den anderen Tagen die Kleider sortieren müssen“, erläutert Heidi Franz. Daher werde es wohl bei den drei Öffnungstagen montags, mittwochs und samstags bleiben.

