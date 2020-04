Geschäft mit Behelfsmasken

Schneiderei Sahinoglu stellt 700 Stück für zwei Unternehmen her

+ Sitzt schon in den Startlöchern: Yusuf Sahinoglu schneidet die Stoffe zu, die seine Frau Maria an der Nähmaschine weiterverarbeiten wird. Fotos: mix

Achim - Von Michael Mix. Muss die Bevölkerung in Deutschland in Supermärkten und auf öffentlichen Plätzen bald maskiert herumlaufen? Eine Frage, die Virologen, Politiker und viele Bürger im Hinblick auf geeignete Schritte, um die Corona-Pandemie einzudämmen, verstärkt diskutieren. Vor diesem Hintergrund stellen immer mehr Unternehmen und Privatleute Utensilien her, die die Menschen vor der Ansteckung durch das Virus bewahren sollen. In Achim macht sich nun die Schneiderei Sahinoglu ans Werk, um Hunderte oder gar Tausende Behelfsmasken für Mund und Nase zu nähen.