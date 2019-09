Gero Hocker will mit Klimaaktivisten ins Gespräch kommen

Landkreis – Der FDP-Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Gero Hocker hat seine Einladung an die heimische Fridays-for-Future-Bewegung zu einer öffentlichen Diskussion über Klimawandel und Klimaschutzpolitik erneuert. Hocker hatte angeregt, dies auch im Internet über die sozialen Medien zu übertragen, aber keine Antwort erhalten. Jetzt nach den jüngsten Demonstrationen am Freitag erneuert der FDP- Politiker sein Angebot. Hocker hatte den jungen Aktivisten unter anderem geschrieben:

„Es ist demokratisches Grundrecht eines jeden Menschen in unserem Lande für seine politischen Ziele zu demonstrieren. Diejenigen, die in Parlamente gewählt oder in Stadt- und Gemeinderäten Verantwortung tragen, haben allerdings andere Möglichkeiten, unmittelbar Politik zu gestalten, Entscheidungen zu treffen und Veränderungen herbeizuführen.

Aus diesem Grunde halten wir es für unangemessen, als gewählte Kommunalpolitiker an derartigen Demonstration teilzunehmen und uns somit dem nicht unberechtigten Vorwurf auszusetzen, dieses Grundrecht gegebenenfalls für eigene politische Ziele zu missbrauchen.

Volksvertreter jeder Partei können Einfluss nehmen, indem sie Anträge formulieren, Anfragen schreiben oder Gesetzentwürfe in die Parlamente einbringen.

Sehr gerne möchten wir allerdings mit eurer Bewegung und euch als lokalen Repräsentanten unmittelbar in den Dialog eintreten. Deswegen bieten wir euch an, bei nächster Gelegenheit unmittelbar und direkt über Fragen zu diskutieren, wie etwa der Klimawandel tatsächlich wirksam begrenzt werden und wie tatsächlich politisch Einfluss genommen werden kann und gerne auch über die konkreten Forderungen von Fridays for Future.

Es würde uns freuen, wenn ihr hieran Interesse hättet. Gerne bieten wir euch auch an, über dieses Gespräch einen Mitschnitt anzufertigen, der gerne von euch im Internet und sozialen Medien verbreitet werden kann.

Wir freuen uns darauf, möglichst bald von euch zu hören, damit wir einen Termin miteinander vereinbaren können“, heißt es in dem Schreiben Hockers.