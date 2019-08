Gericht dürfte bis Ostern 2021 ins umgebaute Gefängnis gehen

Asbestsanierung läuft auf Hochtouren

+ © Brodt Das durch den Neubau in Bremervörde 2012 frei gewordene Achimer Gefängnis wird derzeit von Asbest befreit und dann zur Erweiterung des angrenzenden Gerichts genutzt. Fotos: © Brodt

Achim - Der Antrittsbesuch der niedersächsischen Justizministerin Barbara Havliza (CDU) beim Achimer Amtsgericht hätte Donnerstagnachmittag ruhig etwas einladender ausfallen können, doch im Amtsgericht wird derzeit die Heizung saniert und im anschließenden leeren Gefängnisgebäude läuft derzeit die Asbestsanierung an Decken und Wänden auf Hochtouren, so dass auch die Ministerin, die nach und nach alle Justizstandorte in Niedersachsen besucht, dort nicht hineinkam.