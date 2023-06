Geplanter Treffpunkt für Jugend als Aufreger

Von: Michael Mix

Der Spiel- und Grünplatz an der Bierdener Kämpe soll zum Jugendtreffpunkt weiterentwickelt werden. © mix

Achim – Der Spielplatz an der Bierdener Kämpe soll neugestaltet werden und künftig auch für Jugendliche einiges bieten. Auf der weitläufigen, zum Teil hügeligen und baumbestandenen Grünfläche zwischen dem Wohngebiet und dem Sportplatz an der Schule ist nicht nur frisches Gerät, sondern auch ein Wetterschutz vorgesehen. Anwohner haben deshalb auf der jüngsten Sitzung des Ortsausschusses Bierden Alarm geschlagen.

Sie befürchten „noch mehr Ruhestörung als es sie jetzt schon gibt. Es ist mitunter laut dort bis halb vier nachts“, sagte eine Anliegerin, die auch über zerbrochene Flaschen und anderen von Platzbesuchern hinterlassenen Abfall klagte.

„Grundsätzlich benötigen Jugendliche einen Treffpunkt im Ortsteil“, verteidigte Dorothee Danèl in der Sitzung das Vorhaben der Stadt. Eventuell ließen sich Lärm und Vermüllung des Geländes ja wenigstens etwas dadurch verringern, wenn ein Schild mit einer „Nutzungsordnung und -zeiten“ aufgestellt würde, fügte die Grüne hinzu.

Till Bräkling, Leiter des Kinder- und Jugendbüros im Rathaus, schüttelt über die Mäkelei aus Bierden auf Nachfrage dieser Zeitung den Kopf. „Vermüllung durch Jugendliche? Wenn auf dem Platz etwas liegt, dann sind es oft Beutel mit Hundekot“, sagt er. Und die jungen Leute dort seien zu laut? „Das Problem ist eher, dass es zu wenig Treffpunkte im Stadtgebiet gibt, an denen sich Jugendliche ausleben können“, kontert Bräkling.

Und sollen denn junge Leute nur noch am Smartphone hocken?, merkt er an. „Alle wünschen sich doch Jugendliche, die soziale Kompetenzen haben.“

Die Stadt wolle das unterstützen; nicht nur, aber auch in Bierden. „Ziel ist, Jugendlichen einen Ort zum Treffen zu schaffen, um der durch die Corona-Pandemie fortschreitenden Tendenz zur übermäßigen Mediennutzung und Individualisierung entgegenzuwirken“, erläutert Till Bräkling.

Noch in diesem oder im kommenden Jahr solle deshalb im Grünzug entlang der Bierdener Kämpe „ein Bereich hergestellt werden, der den Bedarfen von Jugendlichen gerecht wird“. Dafür stehen laut Bräkling Fördermittel des Landesprojekts „Startklar für die Zukunft“ in Höhe von 35 000 Euro zur Verfügung, weitere 5 000 Euro steuere die Stadt bei.

Wie der neue Treffpunkt gestaltet werden soll, darüber durften junge Leute mitbestimmen. „Wir haben im Dezember ein Beteiligungsverfahren gestartet und für das Vorhaben an der Kämpe alle 13- bis 18-jährigen Anwohner eingeladen“, informiert Bräkling. 15 Jugendliche hätten dann bis Februar Vorschläge eingebracht. „Sie wollten Geräte zum Auspowern und Klettern, aber auch einen gemütlichen Treff.“

Die Stadt plane daher nun, einen Pavillon mit Dach als Wetterschutz auf dem Platz an der Bierdener Kämpe zu errichten. Dazu kommen soll eine „Graffitiwand für kreatives Schaffen und als Lärmschutz zum Wohngebiet hin“ sowie ein „Drehgerät“ und eine Slackline. „Das ist ein stark gespanntes Seil, auf dem man balancieren kann“, erklärt Bräkling. Auch zwei Liegebänke wolle die Stadt auf dem Grüngelände aufstellen. „Die können dann vormittags, wenn die Jugendlichen in der Schule sind, auch ältere Leute nutzen“, merkt der Mitarbeiter der Stadtverwaltung an.

Denn an der Kämpe solle ein „Mehrgenerationenplatz“ entstehen. Die „Freizeitoase für alle“ wird nach seinen Angaben „Elemente aufweisen, die sowohl für Kinder als auch für Jugendliche oder sogar Erwachsene geeignet sind“.

Und was ist mit den Anwohnern, die um ihre Ruhe fürchten, eine Vermüllung des Platzes an die Wand malen? „Wir planen ein Treffen mit Interessierten, um mögliche Verbesserungen zu prüfen“, verspricht Till Bräkling.