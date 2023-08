Geplanter Neubau am „Grünen Jäger“ scheitert

Von: Michael Mix

Teilen

Das Grundstück rund um das längst geschlossene Gasthaus „Grüner Jäger“ bleibt erstmal so wie es ist. Der geplante Bau eines großen Wohn- und Geschäftsgebäudes an der Ueser Kreuzung kommt nicht zustande. © mix

Achim – Die Tage des seit Jahren leerstehenden Gasthauses „Grüner Jäger“ sind immer noch nicht gezählt, der ins Auge gefasste baldige Abriss der maroden Immobilie am größten Achimer Verkehrsknotenpunkt lässt länger auf sich warten als wohl vielen lieb ist. Denn der auf dem Grundstück an der Ueser Kreuzung geplante Neubau eines großen Wohn- und Geschäftsgebäudes kommt vorerst nicht zustande.

Investor Rainer Bohl, geschäftsführender Gesellschafter der Firma ID-Bau, hat das Vorhaben aus Kostengründen gestoppt.

Das Finanzierungskonzept für den Bau des zweigeschossigen Gebäudes mit Staffelgeschoss auf dem Areal des alten Lokals, des benachbarten Schießstands des Schützenvereins Uesen, der schon seit Längerem eine neue Bleibe sucht, und einem Teil des Parkplatzes sei nicht umsetzbar, war unter anderem aus dem Rathaus zu erfahren. Bohl stand am Dienstag für eine Stellungnahme trotz mehrfacher Nachfrage nicht zur Verfügung.

Der Investor hatte das Erdgeschoss des geplanten wuchtigen Hauses mit acht Wohnungen in den oberen Stockwerken für gewerbliche Nutzung vorgesehen. Von drei Büros war anfangs die Rede gewesen. Dem Vernehmen nach sollten und wollten dann ein Zahnarzt und ein Dentallabor als Eigentümer unten in den Neubau einziehen, was sich aber wegen der explodierenden Baukosten zerschlagen habe. Bohl sei daraufhin auf die Idee gekommen, auch im Erdgeschoss Wohnungen zu errichten. Wodurch deren Anzahl in dem Gebäude auf elf gestiegen wäre. Und was bei dem Thema eine entscheidende Rolle spielt.

Die Stadt schreibt Investoren nämlich vor, dass bei einem Bau von mindestens zehn Wohnungen 20 Prozent davon preisgebunden sein müssen, also der sozialen Förderung unterliegen. Dazu kommt, dass die Kommune für das Gelände kürzlich einen Bebauungsplan aufgestellt hat, um unliebsamen Entwicklungen dort einen Riegel vorzuschieben. Der Investor kann somit nicht mit dem Landkreis als Baugenehmigungsbehörde etwas „aushandeln“. Allesamt Punkte, die Rainer Bohl dazu bewogen haben sollen, von dem kostspieligen Vorhaben Abstand zu nehmen.

Was sagt die Stadt dazu, dass nun eine Planung an vielbeachteter Stelle quasi durchkreuzt wird? „Ich finde das sehr schade“, antwortet Steffen Zorn, Leiter des Fachbereichs für Bauen und Stadtentwicklung, auf Nachfrage. Die Realisierung des Projekts „hätten wir sehr begrüßt“.

Aber ID-Bau habe derzeit genauso wie andere Vorhabenträger zweifellos mit „schwierigen Rahmenbedingungen“ zu kämpfen. Zorn verweist auf die in der jüngsten Vergangenheit stark gestiegenen Kosten für Energie und Materialien, auch wenn die sich zuletzt ein wenig abgeschwächt hätten.

Auf der anderen Seite habe die Politik in Achim eben nun mal einstimmig beschlossen, für das Areal einen Bebauungsplan aufzustellen, um dort bestimmte Rahmenbedingungen setzen zu können. Und dort greife auch der „Grundsatzbeschluss, dass bei einem Bau von mindestens zehn Wohnungen 20 Prozent davon sozial zu fördern sind“. Ziel sei es, in Achim dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. „Viele Menschen haben hier dafür Bedarf“, weiß Zorn.

Politik und Verwaltung hätten deshalb sogar überlegt, die Förderquote auf 25 Prozent heraufzusetzen. Davon sei man mit Blick auf die Kostenentwicklung auf dem Bausektor jedoch zunächst mal abgewichen. „Aber die vor Kurzem abgeschlossene neue Zielvereinbarung zwischen dem Bürgermeister und dem Rat sieht vor, die Quote noch zu erhöhen“, ergänzt der Fachbereichsleiter.

Sozialwohnungen fehlten allerdings nicht nur in Achim, sondern bundesweit. „Wie das Problem gelöst werden kann, weiß ich aber auch nicht“, bekennt Steffen Zorn. Um nach kurzer Pause hinzufügen: „Bund und Länder müssten sich auf dem Feld stärker engagieren.“ Klar, im Geld schwämmen die auch nicht, aber ohne Finanzspritzen der öffentlichen Hand sei der Mangel wohl kaum zu beseitigen. In Niedersachsen könnten über die N-Bank mehr Mittel für den sozialen Wohnungsbau bereitgestellt werden, zeigt Zorn eine mögliche Förderkulisse auf, um Investoren bei der Stange zu halten und damit dem Dilemma beizukommen.