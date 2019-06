Geplant war nur eine A 27-Anschlussstelle

Nach dem Krieg verlief die Feldstraße in Uesen noch als Feldweg über den beschrankten Bahnübergang bei der Blockstelle 66 ins „Scheefmoor“, dann weiter nach Borstel.

+ In der Nähe des Bahnübergangs im Zuge des Feldweges bei der Blockstelle 66 wachsen die Unterbauten der neuen Brücke über die Bahnlinie. © Repros: Klaus Bischoff

Zu Beginn der Planung der Autobahn 27 sollte in Achim nur eine Anschlussstelle an der damaligen Landesstraße 156 zwischen Achim und Borstel angelegt werden. Da zu der Zeit in Uesen die Kaserne gebaut wurde, wollte die Bundeswehr eine Anschlussstelle in Uesen haben. Durch diese Forderung verzögerte sich die Planung der A 27. Schließlich einigte man sich auf eine Anschlussstelle an der Embser Landstraße und eine zweite in Uesen. Vorher war schon die Feldstraße in Uesen als Kasernenzufahrt ausgebaut worden.