Genug Plätze für alle Kinder im Achimer Kita-Jahr 2023/24

Von: Christian Walter

Die neue Kita der Awo in Achim-Nord geht voraussichtlich im November an den Start. © Christian Walter

Die Anmeldephase für das Kita-Jahr 2023/24 ist mit Ablauf des Monats Januar zu Ende gegangen, sodass die Verwaltung der Stadt Achim nun dem Sozialausschuss einen Überblick zur Kenntnis geben konnte, wie es um die Vergabe der Kita-Plätze bestellt ist.

„Insgesamt stellt es sich sehr positiv dar“, betonte Sigrid Bartels aus der Verwaltung in ihrem Sachstandsbericht. Demnach seien nach der Besetzung zum Stichtag 14. März sowohl im Krippen- (8) als auch im Kindergartenbereich (11) noch einige Plätze frei und man habe entsprechend jedem Kind ein Angebot machen können. Am 3. April ist der Versand der Bescheide an die Eltern vorgesehen, sodass alle Eltern möglichst zeitgleich Bescheid wissen, wo ihre Kinder ab August betreut werden sollen.

Für das Kita-Jahr 23/24 sehe man einen höheren Bedarf an Krippenplätzen, sodass einerseits an der Kita Hilgenberg in Uphusen eine Gruppe in eine Krippengruppe umgewandelt wird, was 15 Plätze mehr bringt, und andererseits gehe im November die derzeit noch im Bau befindliche Kita der Awo in Achim-Nord an den Start, die eine Krippen- und drei Kindergartengruppen zum Betreuungsangebot in der Stadt Achim beisteuern werde.

Ausschussvorsitzender Paul Brandt (SPD) stellte fest, „dass wir in einer sehr guten sozialen Situation für die Familien in dieser Stadt sind“. Die Stadt Achim habe das, was sie sich auch im Leitbild auf die Fahnen geschrieben habe – eine familienfreundliche Stadt zu sein – „an dieser Stelle hervorragend umgesetzt“. Die Investitionen in die Kita-Plätze hätten sich gelohnt, so Brandt.

