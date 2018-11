Gemütliche Hüttenstadt und Rock-Before-X-Mas-Livebühne

ACHIM - Erst in diesem Jahr wurde der neue „Achimer Veranstaltungsverein“ gegründet. Die Mitglieder kommen allesamt aus Achim und möchten jetzt für die Achimer einiges bieten. Am Wochenende legt der Verein auf dem Alten Markt zum ersten Mal richtig los – als Veranstalter von drei Tagen „Rock Before X-Mas“.

Rund um den Brunnen gibt es dann ab 18 Uhr am Freitag auf der einen Seite die gemütliche „Hüttenstadt“ aus elf Holzbuden, erläuterte Mirja Müller vom Veranstaltungsverein im abendlichen Pressegespräch direkt auf dem Platz.

Dazu kommt eine Live-Bühne, auf der am Freitag um 20 Uhr die Band „Penny Krawatte“ das musikalische Programm eröffnet. Um 22 Uhr folgt die in Achim und umzu schon ziemlich bekannte Gruppe „Anne Fuer Sich“.

Am Sonnabend geben um 20 Uhr „Verrockt“ ein Gastspiel, bevor ab 22 Uhr die Böhse-Onkelz-Coverband „Exitus“ das vorweihnachtliche Publikum mitreißen möchte.

Am Sonntag um 12 Uhr ist Rike Mey mit deutschsprachigen und englischen Coverversionen mehr oder weniger bekannter Songs auf der Bühne zu erleben. Ab 15 Uhr gibt dort die „Crazy Chor Company“ – ein inklusives Chorprojekt der Waldheim-Stiftung – ihr Bestes.

Aber das musikalische Programm ist längst nicht alles an den drei Rock-Before-X-Mas-Tagen. So wird am Sonntag gegen 16 Uhr sogar der Nikolaus selbst auf dem Alten Markt erwartet, und um 17 Uhr schließt sich ein Laternelauf an. Er führt auf der Obernstraße weiter durch die Achimer Innenstadt und zurück zum Alten Markt. Etwa gegen 18 Uhr klingt dann „Rock Before X-Mas“ dort am Sonntag aus.

Ab 18 Uhr am Freitag, ab 16 Uhr am Sonnabend und von 11 bis 18 Uhr am Sonntag, 2. Dezember, ist das Holzhütten-Runddorf geöffnet und lädt zum Besuch ein.

Neben Glühwein, Feuerzangenbowle, Cocktails und anderen Getränken sowie Würstchen gehören an den Ständen auch Bubble-Waffeln und Kartoffelpuffer zum Angebot. Nur am Sonntag sind außerdem „weihnachtliche Geschenkideen“ zu entdecken und einzukaufen.

Die DLRG Achim serviert am Stand ihre bewährte Spezialität „Brennender Eisberg“, eine selbst kreierte „Feuerzangenbowle“-Mischung aus Säften, Rotwein, Rum und daher „keine Kanisterware“, wie Karsten Dinklage von der Achimer DLRG-Gruppe betont.

Er hebt auch hervor, dass die DLRG nur auf dem Alten Markt und nicht beim Weihnachtsmarkt der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) vom 14. bis 23. Dezember in der Innenstadt mit vertreten sei. Mirja Müller betont zugleich, dass sich der Achimer Veranstaltungsverein nicht als Konkurrenz zur Uga verstehe und „Rock Before X-Mas“ ebenfalls kein Konkurrenz-Weihnachtsmarkt sei. Es gebe vielmehr regelmäßige Kontakte zur Uga und auch gegenseitige Absprachen.

Für die drei Tage am Wochenende hoffen die Aktiven des Veranstaltungsvereins auf zahlreiche Besucher, schöne Adventsstimmung und auf passendes Winterwetter – kühl und gern auch mit Schnee, aber auf keinen Fall mit Regen. - la