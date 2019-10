Gemeinsames Schlaflied zum Abschied

Achim - Von Ingo Schmidt. Stehende Ovationen und ein Publikum, das im Chor „Der Mond ist aufgegangen“ zum Abschied singt – dies sind sehr eindeutige Kennzeichen einer mitreißenden Bühnenshow. Die Musik-Kabarettisten Beckmann und Griess hinterliessen mit ihrem Auftritt im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) am Sonntagabend einen nachhaltigen Eindruck. Unter dem doppeldeutigen Titel „Was soll die Terz …?“ vollführten die Entertainer geistreich und humorvoll instrumentale Kapriolen entlang internationaler Musikgeschichte: Wer hat von wem geklaut, und wer fand wo seine Inspiration?

Bewaffnet mit E-Gitarre, Klavier und Sound-Maschine sezieren die Bühnenakteure Klassikkompositionen, Operetten und Ballette sowie Filmmusik und Meilensteine des Rock und Pop. Virtuos überlagern sie dazu Passagen genreübergreifend oder verknüpfen sie spielend zu atemberaubenden Medleys.

Im ausverkauften Blauen Saal startete Timm Beckmann in Anspielung auf erste Hochrechnungen des Wahl-Sonntags mit einer „Thüringen-Landtagswahl-Depression“ als eine Aneinanderreihung melancholischer Soundtracks. Titel aus Filmen wie „Der Pate“, „Pulp Fiction“, „Die fabelhafte Welt der Amelie“ oder Ausschnitte aus Beethovens 7. Sinfonie erschienen ihm dazu passend.

Anhand von Beethovens 5. Sinfonie lernten die Zuschauer im Anschluss, dass sich die Abfolge einer kleinen und großen Terz vielfach wiederfinde, beispielsweise in der Flipper-Titelmusik, bei den Beatles oder der finnischen Alternative-Rock-Band The Rasmus. Vivaldis kleine Terz hingegen tauche als sogenanntes Kuckucks-Intervall in Cranberrys „Zombie“ auf und in allerlei zweisilbigen Rufnamen.

„Vor der kleinen Terz sind alle Menschen gleich“, lautete Beckmanns Fazit und er vollführte irrsinnige Terzen-Wechsel mehrsilbiger Namen bis er als „Maniac“ thematisch bei Tanzfilmen und Ballett landete. Stets im Dialog mit ihren Gästen ergründeten Beckmann und Griess Parallelen und musikalische Entlehnungen: Über Tschaikowskis „Nussknacker“ gelangten sie zu Modest Mussorgsky, dessen Notenfolge aus „Das große Tor von Kiew“ etwa bei Queens „Bohemian Rhapsody“ erkennbar anklingt. „Das wissen die wenigsten“, bemerkte der Investigativ-Musiker Markus Griess. Inspiration hätten ferner die Dire Straits bei Peter Tschaikowskis Klavierkonzert Nr. 4 für „Sultans of Swing“ gefunden oder aber Peter Schilling in „Major Tom“ bei „Peter und der Wolf“ von Sergej Prokofjew.

Nach der Pause widmete sich das Duo den Nationalhymnen. Die Musiker verdeutlichten, dass man mit der deutschen Wahl bei einem Friedensgipfel zwar bestehen, aber auf keinen Fall eine Fußballweltmeisterschaft gewinnen werde. „Könnte heute klappen“, so müsse wohl die Einschätzung der Gegner beim Erklingen solch schwermütiger Klänge lauten. Beckmann aber benannte positive Beispiele wie die französische Hymne als eine regelrechte Kampfansage oder die St.-Pauli-Stadion-Hymne „Hells Bells“ von AC/DC.

Haydn habe seine „Österreichische Kaiserhymne“, die bekanntermaßen die Vorlage zum deutschen Hymnus bildet, als Streichquartett konzipiert. Aber auch die sei ein Plagiat, denn das Grundthema stamme von einem kroatischen Guten-Morgen-Lied. Und das Thema des Geburtstagskrachers „Hoch soll er leben“ sei der syrischen Hymne entlehnt. „Die sollte man in Thüringen spielen“, forderte Griess, damit man dort erkenne, wie verwoben die Kulturen tatsächlich seien.

Abschließend zeigte Timm Beckmann, dass er den Titanic-Song auch sehr gut am Estonia-Flügel spielen kann. Er habe den Film gehasst und das Ende stets verschlafen. So muss er sich ein eigenes Filmfinale erträumen: Gemeinsam mit Griess vollführt er eine Art Musical, das die letzten Stunden der Helden Leonardo di Caprio und Kate Winslet auf der im Atlantik treibenden Tür dokumentiert – mit neuem Text und unter den Klängen von „Habanera“ aus Carmen oder Freddy Quinns „La Paloma“.

Die beiden Künstler lieferten eine großartige Show, die mit zwei Zugaben und dem Schlaflied endete.