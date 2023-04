„Gemeinsam Arbeitskräfte gewinnen“

Von: Michael Mix

In Achim mangele es Unternehmen an Arbeitskräften, und auch Erweiterungsflächen wie hier im Gewerbegebiet Achim-Ost, seien rar. © Mix

Achim – „Unternehmen in Achim fehlen Arbeitskräfte und Gewerbeflächen. Und auch der versprochene Bürokratie-Abbau muss endlich erfolgen.“ Diese „alarmierenden Befunde“ habe eine Umfrage bei Firmen im Gewerbe- und Industriegebiet Achim-Ost ergeben, teilt Rolf-Christian Weder vom ehrenamtlich arbeitenden Wirtschaftsbeirat der Stadt mit.

Das seien nun keine bahnbrechenden neuen Informationen, denn seit Jahren werde es branchenübergreifend immer enger, um Handwerker, Pflegekräfte oder Mitarbeiter für Produktion und Logistik zu finden, räumt der Unternehmer ein. Doch die Situation spitze sich zu. „Teilweise werden erhebliche Anwerbeprämien gezahlt, die jedoch einer gewissen konkurrierenden Inflation unterliegen“, weiß der Geschäftsführer der Marquart-Baustoffvertriebsgesellschaft, die an der Justus-von-Liebig-Straße in Achim ansässig ist.

Die Tatsache, dass viele Männer und Frauen aus den geburtenstarken Jahrgänge der 1960er-Jahre nun nach und nach in den Ruhestand gehen, verschärfe das Problem noch. „Bis 2030 werden bundesweit durch den demografischen Wandel fünf Millionen Arbeitskräfte ausscheiden und so das momentane Minus von 1,5 Millionen noch deutlich erhöhen“, prognostiziere Christoph Tietje von der Bundesagentur für Arbeit.

Für Achim und den Landkreis Verden, der zurzeit eine Arbeitslosenquote von lediglich 3,4 Prozent aufweise, sei das noch gravierender als für andere Regionen. „Das Problem ist, das für 43,8 Prozent der offenen Stellen es an passenden qualifizierten Arbeitslosen fehlt“, schreibt Weder.

Personalmangel herrsche in vielerlei Branchen. Egal, ob im Handwerk, im IT- und Technik-Bereich, in der Verwaltung oder in Kindergärten und Schulen.

„Bekannterweise führen Knappheiten zu kreativen Prozessen. Somit ist die Personalsituation Anlass für den Wirtschaftsbeirat Achim, mit Fachverbänden und Experten zu diskutieren und der Frage nachzugehen, welche Ideen und Ansätze es im Landkreis geben könnte, um eine Abmilderung der Personalengpässe zu bewirken“, informiert Rolf-Christian Weder.

Dazu habe der Leiter der Geschäftsstelle Verden der Industrie- und Handelskammer (IHK) Stade für den Elbe-Weser-Raum, Siegfried Deutsch, den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Bundesagentur für Arbeit für den Bereich Nienburg-Verden, Tietje, Führungskräfte des Fachdiensts Arbeitsvermittlung und Wirtschaftsförderung des Landkreises Verden, den Personalleiter des Automobilzulieferers MA Automotive Deutschland sowie Vertreter von der Personalvermittlung Hapeko eingeladen. Aber auch Weder und Dr. Rawen-Bussow Kuhl, ebenfalls vom Achimer Wirtschaftsbeirat.

Selbstverständlich setze die Politik auch auf dem Feld der Personalverfügbarkeit Rahmenbedigungen. „Ein schier endloses Thema, welches in dieser Gesprächsrunde eher ausgeklammert wird, um möglichst pragmatische Ansätze zu finden, die schnell und unbürokratisch in den Unternehmen umgesetzt werden können, um hier ihre Wirkung entfalten zu können“, merkt Rolf-Christian Weder dazu an.

Im Zuge der vielfältigen Unternehmensbegegnungen sei zudem festgestellt worden, dass sich die verantwortlichen Leiter der unterschiedlichen Betriebe kaum bis gar nicht kennen. „Somit fehlt es hier an jeglicher Form der Synergienutzung, obwohl doch gleichartige Problemstellungen vorliegen“, stellt das Mitglied des Achimer Wirtschaftsbeirats fest. Durch ein Zusammenführen von Unternehmern könnten jedoch gewinnbringende Netzwerke aufgebaut werden. „Ein Weg zu mehr Kooperation, Wandlungsfähigkeit und Mut zur Veränderung.“

Ein weiterer Effekt zur indirekten Personalgewinnung besteht nach Angaben von Weders Mitstreiter Kuhl darin, dass man die Bindungskräfte an die eigenen Beschäftigten sehr deutlich erhöht. „Damit wird der häufig stattfindende Wechsel, die erneute Personalsuche für die vakanten Stellen und das erforderliche mühevolle Anlernen vermieden beziehungsweise reduziert“, erklärt das Beiratsmitglied. Natürlich könne der monatliche Verdienst ein wesentlicher Grund für Fluktuation sein, jedoch habe ein solider und vertrauensvoller Umgang im Unternehmen einen sehr hohen Stellenwert.

„Das Sozialverhalten hat sich in den letzten Jahren stark verändert“, stellt Rawen-Bussow Kuhl darüber hinaus fest. Die insbesondere von vielen jungen Leuten propagierte Work-Life-Balance erfordere neue, angepasste Arbeitszeiten. Und gute, zielgerichtete Qualifikationen müssten mit entsprechenden Aufstiegschancen und einer persönlichen Nähe zu den Führungskräften verknüpft werden. „Das sind Motivatoren, um im Unternehmen zu bleiben“, sagt Kuhl.

Die Entwicklung von Führungskräften könne somit ebenso in funktionierenden Netzwerken gemeinsam genutzt werden. „Denn auch hier ist ein selbstorganisierter Austausch auf regionaler Ebene etwas Besonderes und Verbindendes – eher als eine Seminarveranstaltung auf fremdem Terrain.“

Auch ist es für den Wirtschaftsbeirat eine Frage, wie das vielfältige Angebot der verschiedenen Verbände, Organisationen, Trainingsgesellschaften oder Fördergeldgeber von den Personalverantwortlichen erkannt und genutzt werde. „Möglicherweise fehlt es trotz aller Bemühungen der Anbieter an Transparenz, und so könnte eine umfassende Bildungs- und Qualifizierungsplattform für eine bessere Übersicht und Nutzung sorgen.“

Neben diesen Themen seien auch Fragen wie die nach „guten und flexiblen Busverbindungen in Kombination mit einer freien Nutzung von Firmenfahrrädern unter Berücksichtigung von Schichtzeiten“ in einem Netzwerk gemeinsam mit den Kommunen zu besprechen. Carsharing, Vortragsreihen, gegenseitige Besuche in den Betrieben und Homeoffice-Angebote könnten ebenfalls hilfreich sein. Und nicht zuletzt seien flexible Schichtmodelle und Arbeitszeiten dazu angetan, Kräfte zu gewinnen und im Unternehmen zu halten.

„Der um sich greifende Personalmangel gefährdet mittlerweile das Wachstum gewisser Branchen sehr deutlich“, wissen die Experten und nennen beispielsweise die Stichworte „Hotel“, „Gastronomie“ und „Kraftfahrer“. Deshalb müssten Unternehmen auch die „bestens qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jenseits des 60. Lebensjahres“ zu Bewerbungsgesprächen zulassen.

„Diese Silver-Generation erwartet flexible Arbeitszeiten, um einen ausgefüllten Rentenalltag in einem guten Mix zwischen beruflicher Einbindung im Sinne von Erfahrungstransfer und privater Zeit zu ermöglichen“, weiß Rawen-Bussow Kuhl. Sie stellten keine monetäre Konkurrenz im Unternehmen dar und gefährdeten nicht die jungen Nachrücker in der Hierarchie. Damit entstehe ein Gegengewicht zur Einstellung: „Arbeit ist Maloche und Freizeit ist Vergnügen.“

Überdies könne natürlich auch eine „möglichst rasche und transparente Einwanderungspolitik“ dazu beitragen, die Personalnot in Unternehmen zu beheben, sei sich die Runde einig gewesen, bilanziert Rolf-Christian Weder. „Inwieweit dieses politisch und hinsichtlich der Integration gesellschaftlich gelingt, bleibt abzuwarten.“