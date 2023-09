Gelungene Premiere von Musikfestival auf dem Parkplatz des Kasch

Von: Anne Leipold

Am frühen Samstagabend war das Festivalgelände voll. © Bartz

Achim – Spätestens als die Sonne an diesem lauen Sommerabend untergeht und die Tanzfläche von der Bühnentechnik in buntes Licht getaucht wird, ist das Festivalgefühl perfekt. „I’m Fallin“ singt Tina Kludig von „Soulbender“. Der Song passt perfekt in die Kulisse – und die Besucher des „Sound of Summer Open Air“ tanzen.

Soul und Funk bieten die Musiker am ersten Abend. Sie spielen „Foolish“, den ersten Song, den sie zusammen aufgenommen haben, aber auch „Circles“, den namensgebenden Song des neuen Albums, das Ende September oder Anfang Oktober veröffentlicht wird, legt sich Kludig vorsichtshalber noch nicht fest.

Im Dezember aber sei es sicher da, dann steige die Release-Party, also rechtzeitig, um es zu Weihnachten verschenken zu können, wirbt die Otterstedterin.

Zum Auftakt hatte bereits die noch junge Band „Pandemic Funk Connection“ beste Stimmung am frühen Freitagabend erzeugt.

„Ich bin ganz zufrieden mit der Resonanz für den ersten Abend“, sagte Dennis Meinken vom Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch), der mit einem vollen Festivalgelände am zweiten Abend bestätigt wurde. „Es ist schön, dass das Festival so gut angenommen wird.“

Dieses Jahr gab’s zwar kein „Fisch muss schwimmen“ im Freibad, da die Mittel nicht so umfangreich zur Verfügung standen. Auf ein kostenloses Open-Air-Konzert wollten die beiden Geschäftsführer des Kasch, Meinken und Maike Seyfried, aber nicht verzichten. Sie wollten auch denjenigen den Besuch eines Festivals ermöglichen, bei denen das Geld gerade nicht so locker sitzt.

Soulbender sorgten am Freitag für gute Stimmung. © Leipold

So waren an zwei Tagen fünf Bands aus der Region sowie aus Hamburg und Köln kostenlos mit Funk und Soul, Reggae, aber auch mit Blues und Folk zu hören. Möglich gemacht hatten das die Förderung durch den Landschaftsverband Stade mit Mitteln des niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur, der Stadtwerke Achim und der Bremischen Volksbank. „Das Freibad hat natürlich Flair, aber es ist auch mit viel Aufwand und hohen Kosten verbunden“, so Meinken.

Da ja sprichwörtlich das Gute so nahe liegt, wurde das Festival direkt neben das Kasch auf die Parkpalette verlegt – und das erwies sich als gute Entscheidung. Die Besucher genossen am späten Samstagnachmittag mit Mario Varvarikis noch im kleineren Kreis quasi ein Wohnzimmerkonzert – auch im Duett mit dem Bremer Singer-Songwriter Tom Remo.

Nach und nach füllte sich der Platz – und die Gläser durch Mitarbeiter vom Weinhaus Alte Mühle. Dazu gab es leckeres Essen und gute Gespräche – während zahlreiche Musikfans zu Reggae und Dancehall von „Dadda Dice & the Boomrush Band“ feierten. Den Abschluss bot die Band „Dictionary of Funk“, die sich Soul und Funk verschrieben hat.

Den Sommer hatten Meinken und Seyfried wie angekündigt noch einmal nach Achim geholt. Und nach diesem „super Auftakt zur Premiere“ steht für Meinken bereits jetzt fest: „Das verdient eine Fortsetzung im nächsten Jahr.“

Eröffnete das Festival am Samstag: Mario Varvarikis. © Leipold