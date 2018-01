Achimer Sterneneltern: Geldsegen durch die Brunkenhövers

Unerwartet Unterstützung von einer Großfamilie

+ © Schmidt Ute Barth-Hajen (rechts) überreicht den Sterneneltern die Spende. Stellvertretend hält sie einen Fotoband vom vergangenen Familientreffen in Gehrden in Händen. Von links: Stefanie Gebers, Jenni Wilman, Gesundheits- und Kinderkrankenschwester der Entbindungsstation Krankenhaus Verden, und Verena Vellmer sind begeistert von der privaten Spendeninitiative. © Schmidt

Achim - Blut ist bekanntlich dicker als Wasser. So oder ähnlich wird sich Ute Barth-Hajen das überlegt haben, bevor sie an ihren Famlienclan mit einer wohltätigen Idee herantrat. Nun schritten die Brunkenhövers zur Tat und überreichten einen Umschlag mit Inhalt an die Achimer Sterneneltern.