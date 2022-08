Gelb und Blau erinnern an die Heimat

Von: Michael Mix

Das Malen ist für die jungen Leute, die in den vergangenen Monaten meist mit ihren Müttern aus dem Kriegsgebiet geflüchtet sind, eine willkommene Ablenkung. © -

Achim – Frisch gemalte bunte Bilder zieren mehrere große Tische. Jugendliche bringen mit Farbtube oder Pinsel noch letzte Details an, andere Kunstwerke liegen schon fertig draußen im Garten auf dem Rasen. Bei den überwiegend abstrakten Motiven dominieren Gelb- und Blautöne. Was seinen Grund hat, einen sehr ernsten sogar. Die Flagge der Ukraine, die sich seit Ende Februar in einem von Russland angezettelten Krieg befindet, besteht aus den Farben Blau und Gelb.

Das neue Atelierhaus von Petra Seydel an der Bergstraße in Achim gibt Anfang dieser Woche jungen Menschen, die zumindest vorerst ihre Heimat verloren haben, Raum zur kreativen Entfaltung, zum Durchpusten nach dem dramatischen Geschehen, das sie in den letzten Monaten durchlitten haben.

„Experimentelles Malen für ukrainische jugendliche Flüchtlinge“ hat die Künstlerin und Dozentin die beiden Vormittage bei ihr überschrieben. Mit Aquarelltechnik und dem Farbmittel Gouache arbeiten die zehn jungen Leute, bilden Natur ab, aber die Mehrzahl bevorzugt Abstraktes, angeleitet von Seydel.

Bei dem Angebot spielt ihre eigene Lebensgeschichte eine Rolle. „Ich bin ja mal selbst geflüchtet, am 12. August 1961, zufällig einen Tag vor dem Mauerbau, aus Ostberlin in den Westen“, erinnert sich Petra Seydel an ein einschneidendes Erlebnis, das sie als 16-Jährige hatte. Ein Alter, das jetzt auch einige der jungen Gäste bei ihr haben, während andere erst 11 sind. „Es tut ihnen gut, wenn sie hier mal für drei Stunden am Vormittag abschalten können“, weiß die 78-Jährige.

Ihre Malschüler und -schülerinnen besuchen seit Kurzem das Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium. Genauer gesagt, die dort eingerichtete „Willkommensklasse“ für Ukrainer mit dem von Lehrerin Ulrike Kompch geschaffenen Schwerpunkt „Deutsch als Zweitsprache“, wie Jutta Rippe und Iryna Mastykash berichten. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen am „Cato“ begleiten die Jugendlichen, die Spaß am Malen in den großen Ferien unweit ihrer neuen Schule haben.

„Es sind sehr viele Begabte dabei“, hat Rippe beobachtet. Das Malen sei auch ein „sehr gutes Mittel, sich aus dem Stress der jüngsten Vergangenheit herauszuziehen“, fügt sie hinzu.

Mastykash, die im April mit ihrer Familie aus der Ukraine über Bekannte nach Thedinghausen gekommen ist, spricht von „willkommener Ablenkung“ für die jungen Geflüchteten. Dass sie beim Malen der Bilder bevorzugt die Farben Gelb und Blau einsetzten, zeige ihre Verbundenheit mit der Heimat.

Solch eine „Kunsttherapie“ hätten jetzt viele bitter nötig, sagt Olena Senn, eine Ukrainerin, die seit 18 Jahren „der Liebe wegen“ in Deutschland lebt, seit zwei Jahren in Achim wohnt und wertvolle Übersetzerdienste in der Willkommensklasse leistet. „Die Kinder brauchen das.“

Denn sie haben eine Menge zu verarbeiten. Zum Teil selbst miterlebte Kriegsgräuel, mitunter sogar den Tod von geliebten Menschen in der Ukraine, das sich Verabschieden-Müssen von Familienangehörigen und Freunden, die dort bleiben müssen oder wollen. Dazu kommt vielfach noch die Aufgabe von Haus, Hab und Gut.

Vor diesem Hintergrund ist das Malen deshalb auch für Petra Seydel, die sich als Künstlerin und Dozentin in der Kunstschule des Kunstvereins Achim einen Namen gemacht hat, eher Mittel zum Zweck. Anders als in ihren Kursen gehe es in diesem Fall in erster Linie nicht darum, irgendwelche Fertigkeiten zu vermitteln, sondern in wohliger Atmosphäre neue Anregungen und gedankliche Fluchten zu bieten.

Gleichwohl habe sie den Jugendlichen die „anspruchsvolle Aquarelltechnik Nass in Nass“ nähergebracht. Aber niemand habe ein bestimmtes Ziel erreichen sollen. Ihr Credo sei vielmehr gewesen: „Mal gucken, was Farbe mit mir macht.“ Das Experimentelle stand eben im Vordergrund. Sie habe die jungen Leute ermuntert, „Farben ineinanderlaufen zu lassen“.

Kreativer Tisch, an dem auch die erwachsenen Anleiterinnen und Begleiterinnen der Jugendlichen, die die „Willkommensklasse“ am Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium besuchen, gerne zu Pinsel und Tube greifen: (von links) Olena Senn, Jutta Rippe, Petra Seydel und Iryna Mastykash. © Mix

Auch ihren Mann, ebenfalls Künstler, habe sie für einen Gastauftritt gewinnen können. „Günther Kressl hat unseren Gästen eine halbe Stunde lang Radierungen erklärt“, vergisst Seydel nicht zu erwähnen.

Und zeigt sich ganz gerührt von Ereignissen, die ihr unerwartet am Rand der Malwerkstatt in der „Villa Kunterbunt“ beschert wurden. „Am ersten Vormittag haben mich die Kinder nach den drei Stunden umarmt.“

Petra Seydel würde sich im Übrigen freuen, wenn sie mit der Aktion für die ukrainischen Flüchtlinge Nachahmer auf den Plan rufen würde. „Vielleicht gibt ja jemand einen Volleyballkurs.“